Diego Simeone spricht Klartext über João Félix: "Die Leute bei Atlético mögen das nicht"

Atlético Madrids Trainer Diego Simeone hat seine Sicht auf den aktuell an den FC Barcelona verliehenen Offensivspieler João Félix erklärt.

Auf die Schwierigkeiten von Félix, sich bei Atlético zu etablieren, angesprochen, entgegnete Simeone bei El Larguero de la Ser: "Da geht es um Meinungen oder persönliche Einschätzungen. Die Leute bei Atlético mögen das nicht. Wir haben eine ganz eigene Art und wenn man diese nicht versteht, ist es schwierig, hier zu sein. Wenn ich als Argentinier in Spanien bin, muss ich mich auch so verhalten, wie es in Spanien üblich ist."

Félix war 2019 für 127,2 Millionen Euro von Benfica zu Atlético gewechselt, konnte die hohen Erwartungen bisher aber nie erfüllen. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit wurde der 24-jährige Portugiese an den FC Chelsea verliehen, in der aktuellen Saison spielt er per Leihe bei Barça.

Eine Kaufoption haben die Katalanen zwar nicht, sie wollen sich aber dennoch um einen Verbleib über den kommenden Sommer hinaus bemühen.

"Alles Gutes, das ihm passiert, ist auch für uns sehr gut", betonte Simeone. "Wenn er in Barcelona bleibt, erhalten wir dafür eine hohe Ablösesumme. Und wenn er zurückkommt, kann er zeigen, was er in seiner Abwesenheit gelernt hat."

Félix' Vertrag bei Atlético läuft indes noch bis 2029. Dass er in seiner bisherigen Zeit bei den Spaniern nicht alles gegeben hätte, dagegen wehrt sich Simeone entschieden.

"Das ist unfair. Ich glaube, er konnte einfach nicht alles zeigen, was er gerne gezeigt hätte", erklärte der argentinische Coach, der Atlético bereits seit Ende 2011 trainiert. "Er war immer talentiert, aber es fällt ihm schwer, die nötigen Meter nach hinten zu machen. Alles Gute, was ihm passiert, wird uns bei Atlético glücklich machen, da es gut für den Klub ist."

In seinen bisher dreieinhalb Jahren bei Atlético hat Félix 131 Pflichtspiele für den spanischen Topklub absolviert. Dabei gelangen ihm 34 Tore und 18 Vorlagen.

Für Barcelona sind dem portugiesischen Nationalspieler in der laufenden Saison bislang drei Tore und vier Assists in 14 Einsätzen geglückt.