Real Madrid: Sinnvoller als Harry Kane! Warum die Königlichen bei Victor Osimhen von der SSC Neapel zuschlagen müssen

Sollte sich Real Madrid Victor Osimhen von der SSC Neapel schnappen? Unbedingt! Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Napoli veröffentlichte nach dem 0:0-Unentschieden gegen Bologna Ende September zwei Videos auf TikTok . In einem wurde Osimhen verspottet, weil er einen Elfmeter verschoss. In dem anderen wurde er entmenschlicht als Kokosnuss dargestellt. Beide Videos wurden schließlich entfernt - aber da war es schon zu spät. Der Schaden ist irreparabel und die Videos sind trotzdem auf ewig im Netz.

Am nächsten Tag brach Osimhen schließlich sein Schweigen, um seine anhaltende Liebe zu Neapel und seinen Bewohnern zu bekunden. "Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt", erklärte er auf Instagram. "Die Leidenschaft der Menschen in Neapel bringt mein Feuer zum Lodern, immer mit Herz und Seele zu spielen. Die Liebe für das Logo ist unerschütterlich, ich trage es mit Stolz."

Aber das sollte Real nicht von einem Wechsel von Osimhen abhalten - zumindest nicht aus sportlicher Sicht. Zunächst einmal spielt er nicht auf der gleichen Position wie Mbappé. Und die Vorstellung, zwei so schnelle junge Angreifer an der Seite von Vinícius Jr. auflaufen zu lassen, wäre für die gesamte Fußballwelt eine helle Freude.

© getty

Walter Mazzarri: "Victor Osimhen ist phänomenal"

Viele Experten und Trainer sind der Meinung, dass Osimhen zwar nicht so eiskalt wie Erling Haaland, dafür aber weitaus spektakulärer zu beobachten ist. Bei manchen weckt er Erinnerungen an den großen Ronaldo weckt, wenn er es im Alleingang mit der gesamten Defensive aufnimmt. Der ehemalige Napoli-Boss Walter Mazzarri sagte einst zu DAZN: "Osimhen ist phänomenal, weil er allein auf fünf Spieler zuläuft und trotzdem durchkommt."

Real braucht unbedingt einen solchen Stürmer. Der Tabellenführer LaLigas hat einen starken Start in die Saison 2023/24 hingelegt. Aber es bleibt zu befürchten, dass die Blancos am Ende der Saison den Preis dafür zahlen werden, keinen Weltklasse-Ersatz für Benzema verpflichtet zu haben - gerade in der Champions League.

Wenn es also eine Chance gibt, die jüngsten Spannungen im Maradona-Stadion während des Januar-Transferfensters auszunutzen, müssen die Blancos sie ergreifen. Die Verbundenheit Osimhens zu den Einwohnern von Neapel ist so stark wie eh und je - aber zum Verein selbst ist sein Verhältnis auf einem Tiefpunkt. Die Niederlage am Dienstag und ein drohendes Aus in der Champions League werden diese Gefühle nur weiter bekräftigen.

Real wird wie einige Vereine aus der Premier League die Lage rund um Osimhen und Neapel in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten genauestens beobachten - auf dem Spielfeld und auf TikTok.