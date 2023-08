FC Barcelona: LIBERO football finance AG steigt bei Barca-Tochterfirma ein

Das börsennotierte Frankfurter Unternehmen LIBERO football finance AG fungiert künftig als strategischer Partner des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona. Die auf ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisierte Firma hat für den Kaufpreis von 40 Millionen Euro Anteile in Höhe von 9,8 Prozent an der Bridgeburg Invest S.L. Barcelona erworben.

Dabei handelt es sich um eine Holdinggesellschaft von Barca Vision, das als zentrale Plattform des FC Barcelona die Produktion und Vermarktung aller neuen digitalen Inhalte des Vereins bündelt.

In der Zukunft will der katalanische Spitzenklub seine digitale Geschäftseinheit Barca Vision sowie sämtliche audiovisuelle Inhalte unter der neuen Marke Barca Media zusammenführen.

Die LIBERO football finance AG soll sich dann als strategischer Partner bei der künftigen Barca Media einbringen, "um die wirtschaftlichen Potenziale in der digitalen Welt des Sports und der Unterhaltungsindustrie bestmöglich zu erschließen".

Die Refinanzierung des Kaufpreises von 40 Millionen Euro sei "durch externe strategische europäische Investoren der LIBERO football finance AG sichergestellt", hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens.