FC Barcelona: Ansu Fati wohl vor überraschendem Wechsel in die Premier League

Ansu Fati steht vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach stehe eine Einigung der beiden Vereine bezüglich einer Leihe bis zum Sommer 2024 bevor. Barcelona werde die Offerte der Seagulls annehmen, heißt es. Der Rechtsaußen habe sich bereits für ein Engagement in Brighton entschieden.

Fati ist kein Stammspieler und darf Barça verlassen, um neuen finanziellen Spielraum zu schaffen. Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und auch Borussia Dortmund sollen sich zuletzt für ihn interessiert haben. Den Ausschlag zu Gunsten Brightons habe Trainer Roberto De Zerbi gegeben.

Fatis Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis 2027. In dieser Saison kam das von Verletzungen geplagte einstige Wunderkind auf 47 Einsatzminuten in 3 Spielen. Youngster Lamine Yamal (16) hat dem 20-Jährigen den Rang in der Gunst von Trainer Xavi abgelaufen.