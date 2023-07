"Ich schlage dir den Kopf ein!" Las-Palmas-Präsident Ramírez mit Schimpftirade gegen Journalisten

Nach andauernden Auseinandersetzungen zwischen dem La-Liga-Klub UD Las Palmas und dem Journalisten Pablo Checa (Diario AS) hat Vereinspräsident Miguel Ángel Ramírez den Journalisten am Telefon offenbar wüst beschimpft und musste sich nun entschuldigen. Denn Checa hatte das Telefonat offenbar aufgezeichnet - die Tonaufnahmen sind nun veröffentlicht worden.

Dabei nutzte Ramírez eine ganze Serie an Beleidigungen: "Ich sch***e auf deine verf***te Mutter. Deine Mutter ist eine H*re. Wenn ich dein Gesicht vor mit sehe, schlage ich dir den Kopf ein. Du bist ein Hu*****hn und ich sch***e auf deine verf***te Mutter. Wenn ich dich am Stadion oder am Barranco Seco [Trainingsgelände von UD Las Palmas, d. Red.] sehe, schlage ich dir den Kopf ein."

Doch damit war er noch nicht fertig: "Wenn ich dich sehe, werde ich dich schlagen. Weil es mir aus den E**rn kommt, weil ich zu Schw****ln wie dir sage, was ich sage: Ich sch***ße auf deine verf***te Mutter! Geh und f**k dich, ich rede nicht mehr mit dir, du Beh*****ter."

Journalist Checa und der Klub sind zuletzt mehrmals aneinander geraten. Mehrfach wurde ihm ein Verbot zur Teilnahme an Presseterminen ausgesprochen. Dem vorangegangen war ein Bericht über Las-Palmas-Spieler Joel Domínguez im März, der aufgrund von häuslicher verurteilt wurde und gegen den in der Folge ein Kontaktverbot über ein Jahr erwirkt wurde. Checa veröffentlichte zwei Interviews – eines mit der Mutter des Opfers und eines mit dem Opfer selbst.

Las-Palmas-Präsident Ramírez hat sich in einem Podcast von Cadena SER im direkten Gespräch bei Pablo Checa entschuldigt. Dabei sagte er auch, dass er das Betretungsverbot aufheben und Checa somit wieder die direkte Berichterstattung über UD Las Palmas ermöglichen wolle. Weitere Folgen für Ramírez sind nicht bekannt.