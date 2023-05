Real Madrid: Eden Hazard könnte durch Moussa Diaby von Bayer Leverkusen ersetzt werden

Real Madrid bastelt am Kader der Zukunft. Wunschkandidat Jude Bellingham könnte nicht der einzige Neuzugang aus der Bundesliga sein.

Champions-League-Sieger Real Madrid ist an Angreifer Moussa Diaby von Bayer Leverkusen interessiert. Das berichtet die Marca. Der Rechtsaußen könne ein konkretes Thema werden, sollte 100-Millionen-Flop Eden Hazard den Klub wie erwartet im Sommer vorzeitig verlassen.

Diaby hat sich mit starken Leistungen in den letzten Monaten nicht nur zurück in die französische Nationalmannschaft gespielt, sondern eben auch in den Fokus einiger Spitzenklubs. Waren bislang aber nur Vereine aus der Premier League und sein ehemaliger Arbeitgeber PSG als Interessenten gehandelt worden, mischt nun eben auch Real mit.

Die Blancos sind laut mehrerer Medienberichte kurz davor, Jude Bellingham von Leverkusens Bundesligarivale Borussia Dortmund zu verpflichten. Damit hätten sie ihr großes Ziel für den Sommer bereits erreicht.

Weitere teure Einkäufe soll es laut Marca nur geben, falls Spieler zunächst verkauft werden. Hazard ist dabei ein offensichtlicher Name. Der 32-Jährige, der absoluter Spitzenverdiener ist, steht in Madrid noch bis 2024 unter Vertrag. Sportlich hat er aber längst keine Zukunft mehr.

© getty

Moussa Diaby spielt seit 2019 für Bayer Leverkusen

Diaby wechselte 2019 für 14 Millionen Euro Ablöse von Paris Saint-Germain zu Bayer. Zuvor kickte er in der PSG-Jugend und verbrachte 2018 ein halbes Jahr auf Leihbasis in Italien beim FC Crotone.

Diaby absolvierte eine starke Saison für die Werkself. In 43 Pflichtspielen legte der 23 Jahre alte Flügelstürmer 14 Tore und 10 Assists auf.