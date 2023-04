Real Madrid: Karim Benzema schießt sich beim 6:0 gegen Valladolid für den Clásico warm

Real Madrid hat vor dem Duell mit dem FC Barcelona im Pokal Real Valladolid mit 6:0 besiegt. Beim Torfestival im Estadio Santiago Bernabéu traf Torjäger Karim Benzema in nur sieben Minuten dreimal.

Vor 59.400 Zuschauerinnen und Zuschauern ging dem Benzema-Hattrick ein Treffer von Rodrygo voraus (22.). Marco Asensio (73.) und Lucas Vázquez (90.+1) erhöhten im zweiten Durchgang auf 6:0.

David Alaba kehrte gegen Real Valladolid nach mehrwöchiger Pause zurück und startete neben Èder Militão in der Innenverteidigung. Carlo Ancelotti brachte angesichts der deutlichen Führung in der 65. Minute sogar Eden Hazard, der seit dem 11. September in keinem Pflichtspiel mehr zum Einsatz kam.

Real Madrid schießt sich mit dem deutlichen Sieg rechtzeitig vor dem Clásico gegen den FC Barcelona im Pokal und den Champions-League-Duellen im Viertelfinale gegen den FC Chelsea in Form.