Paris Saint-Germain: Hoffnung für die Barça-Fans! Lionel Messi stellt auf Instagram wieder Storyhighlights vom FC Barcelona ein

PSG-Superstar Lionel Messi hat eine kleine Änderung an seinem Instagram-Profil vorgenommen - und lässt damit weitere Hoffnung im Fanlager des FC Barcelona auf eine Rückkehr von "La Pulga" aufkeimen.

In den Story-Highlights findet sich seit kurzem zwischen den Reitern "Selección" für Impressionen von der argentinischen Nationalmannschaft und "Familia" mit vielen Einblicken in sein privates Familienleben nun auch wieder Highlights zum "FCB" FC Barcelona. So weit, so gut, jedoch finden sich auf dem Highlight-Reiter keine Stories mehr zu seiner PSG-Zeit.

Gefundenes Fressen für die Barcelona-Fans, welche die Änderung in den sozialen Medien als nächstes Indiz für eine Rückkehr des verlorenen Sohnes ins Camp Nou sehen. Spekulationen zu einem Wechsel von Messi zurück zu Barça gibt es schließlich schon länger.

Der Vertrag des Argentiniers bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Interessenten gibt es aus aller Welt, Al-Hilal aus Saudi-Arabien lockt mit einem Mega-Angebot, die MLS zeigt ebenfalls Interesse und der FC Barcelona hofft auf eine Rückkehr des Weltmeisters von 2022. Auch sein Heimatklub Newell's Old Boys macht sich Hoffnung auf eine Sensation.

Messi befindet sich mit 35 Jahren zwar im höheren Fußball-Alter, spielt dennoch aber auf allerhöchstem Niveau. In dieser Saison erzielte der PSG-Star in 33 Pflichtspielen 18 Tore und legte 17 weitere auf.