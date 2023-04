Real Madrid: "Einer der Größten, die wir je hatten!" Ritterschlag für Toni Kroos

Matthias Sammer hat Toni Kroos überschwänglich gelobt. "Das ist ja etwas Grundsätzliches, was ihn auszeichnet. Wenn du solche Aussagen tätigst, Wertschätzung und Dankbarkeit zeigst, das ist das Nonplusultra auf allerhöchstem Niveau. Das lebt er. Dementsprechend ist er einer der Größten, die wir jemals hatten", sagte der 55-Jährige am Dienstag bei Amazon Prime.

Hintergrund waren unmittelbar zuvor getätigte Aussagen des Real-Stars über seine bevorstehende Vertragsverlängerung in Madrid. "Ich respektiere, was der Verein möchte und wann und wo was kommuniziert. Da ist ein großes Vertrauensverhältnis da. Der Verein wusste von Anfang an, dass ich nicht mit irgendwelchem Quatsch anfange. Theoretisch kann ich seit dem 1. Januar irgendwo anders unterschreiben, doch mit diesem Quatsch haben wir erst gar nicht angefangen", hatte Kroos erklärt.

Sammer war nicht nur davon restlos begeistert und ergänzte: "Diese Authentizität gibt es heute nicht so oft, doch ihn betrifft es, genauso wie seinen Bruder (Felix Kroos, Anm. d. Red.). Man hat schlichtweg dieses Gefühl, dass beide eine Natürlichkeit haben - und eben kein Kunstgebilde sind. Das ist einfach wunderbar. Das sind Vorbilder! Ob sie es sein wollen oder nicht. Es ist egal. Sie müssen es ja nicht unbedingt wollen, doch sie leben es! Das ist entscheidend."

Sammer betonte außerdem, dass Kroos noch immer in die deutsche Nationalmannschaft gehört: "Wenn ich in einer verantwortlichen Position beim DFB wäre, dann wäre er längst zurück. Das ist klar!"