Karim Benzema verlängert dank der "Ballon-d'Or-Klausel" bei Real Madrid

Karim Benzema hat seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger Real Madrid um eine weitere Saison verlängert. Das berichtet die AS. Dabei habe die sogenannte "Ballon-d'Or-Klausel" gegriffen.

Sie besagt, dass die Blancos auslaufende Verträge mit Gewinnern des prestigeträchtigen Preises grundsätzlich verlängern. Benzema, der im vergangenen Herbst mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden war, habe dem zugestimmt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Der Vertrag des 35-Jährigen lief nach seiner letzten Verlängerung im Sommer 2021 nach dieser Spielzeit aus. Ein Abschied Benzemas aus Madrid hätte eine fette Überraschung bedeutet, wenngleich sein Ex-Klub Olympique Lyon immer mal wieder offensiv um eine Rückkehr des Torjäger warb.

Laut as seien sich Benzema und Real-Präsident Florentino Perez aber einig, dass dies die letzte Verlängerung Benzemas sei und das Engagement des Kapitäns in Madrid 2024 nach 15 Jahren enden werde. Anschließend werde er für Real in anderer Funktion tätig sein.

Der 97-malige Nationalspieler Frankreichs spielte in der Jugend für AS Buers Villeurbanne und SC Bron Terraillon, ehe er 1997 zu Olympique Lyon wechselte. Dort schaffte er 2005 den Sprung in den Profikader. 2009 holte ihn Real für 35 Millionen Euro Ablöse nach Spanien.

Benzema wird in dieser Saison immer wieder von kleineren Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Dennoch weist er bärenstarke Leistungsdaten auf und steht bei 26 Toren und 6 Assists in 35 Pflichtspielen.