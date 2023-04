FC Barcelona - Jordi Alba im Exklusiv-Interview: "Ich hoffe, Leo kann zu Barça kommen"

Jordi Alba gilt längst als Institution beim FC Barcelona und durchlebte mit dem Klub sowohl Höhen als auch Tiefen. Im exklusiven Interview mit SPOX und GOAL spricht der 34-jährige Linksverteidiger über die aktuellen Probleme der Katalanen, wie die finanzielle Situation, das Fairplay, die Negreira-Affäre, die UEFA-Problematik oder die Superliga.

Außerdem würde Alba Lionel Messi gerne wieder im Team haben und seinen bis 2024 datierten Vertrag im Camp Nou auf alle Fälle erfüllen. Vom Abschneiden der Spanier bei der WM 2022 ist er hingegen sehr enttäuscht, beim VAR sieht er noch deutlichen Verbesserungsbedarf.

Jordi Alba über ...

... die vielen Nebengeräusche abseits des Platzes: "Es ist nicht schön, all diese Nachrichten und so viel Wirbel zu sehen, es ist schwierig, sich zu isolieren und abzuschalten. Auch für Spieler wie mich, die von klein auf Barça-Fans sind, ist es nicht angenehm, aber wir müssen kämpfen, weiter Punkte holen und die Spiele gewinnen - egal in welcher Situation."

... das schwache Abschneiden in Europa: "Wir hatten viele Ausfälle zu beklagen, aber das darf am Ende keine Ausrede sein. Wir haben einen sehr großen Kader, der sehr konkurrenzfähig ist, aber aus verschiedenen Gründen waren wir der Aufgabe nicht gewachsen. Gegen Bayern haben wir eine tolle erste Halbzeit gespielt und hätten auch Tore schießen können, aber uns fehlte das Glück, der Gegner war am Ende besser. In der Champions League können die Gegner jederzeit ein Tor schießen."

... seine besten und schlechtesten Erinnerungen in seinen elf Jahren bei Barça: "Elf Saisons beim FC Barcelona, da hat man eine Menge an Erinnerungen. Wir haben die Champions League, die Liga, den Pokal gewonnen. Ich erinnere mich gerne an den 4:0-Sieg gegen Milan, wo ich ein Tor geschossen habe - das war eine magische Nacht. Oder das Comeback gegen PSG, bei dem ich zwar nicht mitspielen konnte, aber es war unglaublich. Oder auch die Siege im Clásico gegen Madrid, die sehr intensiv waren und die ich auf eine besondere Art und Weise erlebt habe. Ich hatte natürlich auch kritischere Momente, aber man muss wissen, wie man aus diesen Momenten herauskommt, und ich ziehe es vor, die guten Momente in Erinnerung zu behalten."

© getty

... seine Zukunft, nachdem sein Vertrag noch bis 2024 läuft: "Ich möchte bei Barça bleiben und meinen Vertrag erfüllen. Mir geht es sowohl physisch als auch psychisch sehr gut. Ich will bleiben und Barcelona will, dass ich bleibe. Ich habe noch keine Neuigkeiten über meine Zukunft, ich bin da ganz entspannt und muss einfach nur gut spielen. Ich möchte so gut wie möglich spielen, wann immer ich kann, denn bei meiner Zukunft kommt es immer mehr darauf an, was die Leute von außen sagen. Ich fühle mich gut, und ich bin weiterhin bereit."

... den VAR: "Die Schiedsrichter kommen immer zu uns, um mit uns zu sprechen, bevor die Saison beginnt. Manchmal bekommen wir ein Handspiel und manchmal nicht, es hängt immer von der Interpretation des Schiedsrichters ab. Der VAR ist ein sehr gutes Instrument für den Fußball, aber es stimmt, dass wir noch viel verbessern müssen, was die Funktionsweise angeht. Schließlich haben wir uns schon beschwert, als es noch keinen VAR gab, und jetzt, wo es einen gibt, beschweren wir uns auch. Es ist ein großartiges Instrument, aber es ist wahr, dass es verbessert werden muss."

... die verpatzte WM 2022 mit Spanien: "Es war eine Schande. Wir waren überzeugt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können, ehrlich. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, eine tolle Gruppe, aber am Ende ist unser Traum im Elfmeterschießen geplatzt. Man weiß nie, was hätte passieren können, wenn wir das Spiel gegen Marokko gewonnen hätten. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, sehr klare Vorstellungen mit Luis Enrique, und es ist schade, dass es am Ende nicht geklappt hat."

... eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi nach Barcelona: "Das ist Leos Entscheidung. Ehrlich gesagt haben wir noch nicht darüber gesprochen, aber es ist klar, dass es am Ende immer seltsam ist, Messi in einem anderen Trikot als dem von Barça zu sehen. Wenn er es will und wenn der Verein es will, dann wäre das für mich perfekt. Er ist der Spieler, mit dem ich mich auf dem Spielfeld am besten verstanden habe. Für mich wäre das eine großartige Nachricht. Es wäre eine gute Nachricht für alle Culés und für alle Mannschaftskameraden. Die Zukunft wird zeigen, was mit Messi passiert, aber ich hoffe, Leo kann kommen."

... die Dinge, die er in seiner Karriere bereut: "Ich bereue nichts. Ich habe immer das getan, was ich tun wollte. Ich halte mich für einen glücklichen Menschen. Ich habe viele Titel gewonnen, auch wenn mir die Weltmeisterschaft noch fehlt. Ich hätte gerne einige Spiele verändert, aber ich habe viele Dinge im Fußball erreicht und bin glücklich über alles, was ich in der Welt des Fußballs gewonnen habe."