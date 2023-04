FC Barcelona: Xavi beruft 15-jährigen Lamine Yamal in Kader für Spiel gegen Atlético Madrid

Lamine Yamal ist das nächste Ausnahmetalent aus dem Nachwuchs des FC Barcelona. Am Sonntag könnte er sein Debüt bei den Profis geben.

Trainer Xavi hat den erst 15 Jahre alten Lamine Yamal in den Kader des FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Atlético Madrid am Sonntag berufen. Sollte das Ausnahmetalent zum Einsatz kommen, würde Yamal einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

"Er ist anders. Er hat ein angeborenes Talent und die jungen Spieler haben keine Angst. Er kann hier im Verein eine Ära prägen. Er hat großartig trainiert und kann uns auch mit 15 Jahren schon helfen", sagte Xavi vor dem Topspiel in LaLiga.

Offensivspieler Yamal trainierte zuletzt schon bei den Profis mit. Den Rekord für den bisher jüngsten Barça-Spieler hält Armand Martínez Sagi. Im Jahr 1922 war er 15 Jahre, elf Monate und fünf Tage alt. Yamal ist derzeit rund zwei Monate jünger. Zu den Qualitäten des spanischen U19-Nationalspielers gehören sein trickreicher Spielstil, sein unfassbares Tempo, ein starker Abschluss und eine gute Übersicht.

Yamal spielt seit seinem siebten Lebensjahr in Barças Nachwuchs. In der UEFA Youth League kam er in dieser Saison zu sechs Einsätzen.