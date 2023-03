FC Barcelona verpflichtet Ronaldinhos Sohn

Ein zweiter Ronaldinho für den FC Barcelona: Der spanische Topklub hat mit dem 18-jährigen Joao Mendes den Sohn seines ehemaligen brasilianischen Superstars unter Vertrag genommen. Das bestätigten die Katalanen am Donnerstag.

Mendes tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, der von 2003 bis 2008 in Barcelona gespielt hatte und in dieser Zeit zweimal zum Weltfußballer gekürt wurde.

Mendes soll zunächst für die U19 des Klubs auflaufen, zuvor hatte er ein Probetraining in der Jugend des spanischen Tabellenführers absolviert. Zuletzt war er knapp ein halbes Jahr vereinslos.

Ronaldinho, 2002 Weltmeister mit Brasilien, gewann mit den Katalanen einmal die Champions League und zweimal die Meisterschaft.