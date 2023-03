FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clasico heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Primera Division kommt es am heutigen Sonntag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des Clásico im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Barcelona hat am heutigen Sonntag Heimrecht, wie gewohnt bedeutet dies, dass es im Camp Nou zur Sache geht. Der Anstoß ist für 21 Uhr angesetzt.

Einmal sind die beiden Rivalen in den vergangenen Wochen bereits aufeinandergetroffen: Im Halbfinal-Hinspiel des Copa del Rey gewann Barca 1:0, schon bald steht dort noch das Rückspiel an. Die Katalanen könnten heute deshalb - und auch angesichts des Vorsprungs in der Meisterschaft - als leichter Favorit gelten.

Wenn Ihr Euch fragt, wo El Clásico heute im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird, lest einfach weiter!

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clasico heute live im TV und Livestream

Weil die Primera Division hierzulande ausschließlich von DAZN übertragen wird, gibt es keine Übertragung im Free-TV. Der Streamingdienst wird das Derby heute exklusiv und in voller Länge zeigen. Schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn empfängt Euch dort folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Felix Kroos

Neben La Liga hat DAZN noch viel mehr Fußball im Petto: alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions Ligue, Serie A, Ligue 1 - all dies könnt Ihr beim Streamingdienst schauen. In welchem der Pakete DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World das enthalten ist, erfahrt Ihr hier.

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clasico heute live im Liveticker

Barca vs. Madrid - das lassen wir uns bei SPOX natürlich auch nicht entgehen. Wir tickern die Partie live mit!

Hier geht's zum Liveticker des Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Primera Division, Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi

ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Nacho - Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Modric, Vinicius Junior - Benzema

