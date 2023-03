El Clásico! In LaLiga geht es heute zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zur Sache - aber wird das Derby auch im Free-TV übertragen? Wir klären auf.

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen geht es am heutigen Sonntag wieder zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid rund. Anstoß ist um 21 in der Heimstätte der Katalanen, dem Camp Nou.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Copa del Rey entschied Barca mit 1:0 für sich, schon in wenigen Wochen steht dort noch das Rückspiel an. Auch angesichts der Führung im Rennen um die Meisterschaft von neun Punkten dürfte das Heimteam leicht favorisiert in das heutige Duell gehen.

Aber wird der Clásico auch im Free-TV übertragen? Oder gibt es im TV und Livestream nur Bezahloptionen? Das erfahrt Ihr hier.

Clásico live im Free-TV? So seht Ihr FC Barcelona vs. Real Madrid heute im TV und Livestream

Die Antwort auf die Frage, ob der Clásico im Free-TV läuft, lautet leider "nein". Die Primera Division ist nämlich bei DAZN beheimatet, der Streamingdienst ist also Eure einzige Anlaufstelle für das prestigeträchtige Derby. Rund 30 Minuten vor dem Anpfiff starten dort die Vorberichte mit folgendem Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Felix Kroos

Kostenlos ist das Programm von DAZN allerdings nicht verfügbar. Der Dienst bietet seit einiger Zeit drei verschiedene Pakete an, die eine Auswahl aus Fußball, US-Sport, Kampfsport, Darts, Tennis, Motorsport und noch viel mehr beinhalten. Hier gibt's Infos zu DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© getty Heute steht das zweite von drei Clásicos innerhalb weniger Wochen an.

Primera Division: Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid im Liveticker

Bei SPOX begleiten wir den Clásico heute im Liveticker. So bleibt Ihr über alle Geschehnisse im Bilde!

Hier geht's zum Liveticker des Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Primera Division, Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi

ter Stegen - Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde - S. Busquets, F. de Jong, Kessié - Raphinha, Ferran Torres, Gavi Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Nacho - Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Modric, Vinicius Junior - Benzema

© getty Real Madrid hinkt im Titelrennen hinterher.

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb: La Liga

La Liga Spieltag: 26

26 Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Primera Division: Die Tabelle am 26. Spieltag