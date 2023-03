Nach Platz drei: Karim Benzema stänkert gegen FIFA The Best

Bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2022 wurde Karim Benzema am Ende Dritter. Zufrieden war er damit offensichtlich nicht.

Real Madrids Stürmerstar Karim Benzema hat über die Sozialen Medien sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass er bei der The-Best-Gala am Montagabend nicht zum FIFA-Weltfußballer 2022 gekürt wurde.

In seiner Instagram-Story postete Benzema mehrere Bilder mit Bezug zum Ergebnis der Wahl, bei der er hinter Sieger Lionel Messi und Kylian Mbappé auf Platz drei landete. Auf einem davon waren seine Titel und Leistungen im für The Best relevanten Zeitraum von August 2021 bis Dezember 2022 gelistet: Unter anderem Champions-League-Sieger, CL-Top-Torjäger, Gewinner des Ballon d'Or, spanischer Meister und vieles mehr.

Zudem war in der Instagram-Story des 35-jährigen Franzosen ein mit "The Beasts" überschriebenes Foto von ihm und Teamkollege Vinícius Júnior zu sehen. Die Nicht-Berufung des Brasilianers in die Vorauswahl für die FIFA-Weltelf des Jahres hatte bei Real ebenfalls für Verwunderung gesorgt.

Des Weiteren lud Benzema in seiner Instagram-Story auch ein Video hoch, in dem ein Mann auf französisch in die Kamera sagt: "Lügner. Du lügst. Ein großer Lügner." Auch das darf man als Message in Richtung FIFA zum Thema The Best verstehen.

Beim Ballon d'Or hatte Benzema im Oktober vergangenen Jahres noch triumphiert. In der laufenden Saison kommt der Stürmer bisher auf 18 Tore in 25 Einsätzen für Real.