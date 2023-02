Real Madrid: Dusan Vlahovic und Richarlison wohl Kandidaten auf Nachfolge von Karim Benzema

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Karim Benzema zeigt Real Madrid offenbar Interesse an Dusan Vlahovic von Juventus Turin und Richarlison von Tottenham Hotspur. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor.

Der französische Star-Stürmer ist schon 35 Jahre alt, die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags bei den Königlichen ist noch nicht offiziell. Zudem steht als Ersatz für Benzema in der Sturmspitze momentan nur Mariano Diaz zur Verfügung, Real will seine Optionen in der Offensive dementsprechend verstärken.

Vlahovic, der zwischenzeitlich wohl auch auf dem Zettel des FC Bayern stand, könnte dem finanziell klammen Juventus eine hohe Ablösesumme in die Kassen spülen. Dem Bericht zu Folge gab es bezüglich eines Transfers schon positive Signale von der Turin-Seite aus.

Richarlison hingegen soll Real-Trainer Carlo Ancelotti schon seit gemeinsamen Everton-Zeiten mögen, sein Vertrag in Tottenham läuft jedoch noch bis 2027.

Vlahovic steht bei neun Toren nach 19 Pflichtspielen für die Alte Dame, Richarlison traf für die Spurs in der selben Anzahl von Spielen erst zweifach.