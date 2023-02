Kein Bock auf Sergio Ramos! Wie Real Madrid ein Mega-Talent durch die Lappen ging

2019 will Real Madrid Harvey Elliott verpflichten. Der sagt den Königlichen aber ab - auch weil er Sergio Ramos nicht mag.

Am 4. Mai 2019 schrieb Harvey Elliott Geschichte. Im Alter von 16 Jahren und 30 Tagen wurde er beim Spiel seines damaligen Vereins FC Fulham gegen die Wolverhampton Wanderers eingewechselt und avancierte damit zum bis dato jüngsten Spieler in der Geschichte der Premier League.

Klar, dass daraufhin viele europäische Topvereine um das Talent buhlten - unter anderem Real Madrid. Die Königlichen gingen im Werben um den Flügelspieler aber leer aus. Maßgebend dafür war auch eine Szene aus dem Champions-League-Finale der Saison 2017/18 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool.

Elliott erlebte das Finale als Sympathisant der Reds live vor Ort im Olympiastadion von Kiew. In der 30. Spielminute kam es beim Stand von 0:0 zu einer vorentscheidenden Szene. Reals damaliger Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos hielt Mo Salah, der zu diesem Zeitpunkt bei 51 Toren in 58 Saisonspielen gestanden hatte, während eines Zweikampfes, in dem beide schließlich zu Boden gingen, so lange am Arm fest, dass der Stürmer beim Aufprall im anderen Arm einen Bänderriss im Schultergelenk erlitt. Ohne Balance versuchte sich Salah nämlich mit seinem linken Arm abzustützen, fiel dabei jedoch mit voller Wucht auf die Schulter. Der Ägypter musste daraufhin unter Tränen ausgewechselt werden.

Real Madrid gewann das Finale mit 3:1. Ramos war sich hinterher keiner Schuld bewusst. "Ich sehe die Szene nicht kritisch. Er hält meinen Arm zuerst. Ich lasse mich in die andere Richtung fallen, die Verletzung betrifft dann den anderen Arm. Und dann heißt es, ich hätte einen Judogriff angewandt", sagte er.

Elliott hatte sich der harte Einsatz von Ramos gegen Salah hart in sein Gedächtnis gebohrt, mit schlechten Folgen für den spanischen Topverein. Dieser wollte den Engländer wie bereits beschrieben im Sommer 2019 verpflichten und fuhr deshalb große Geschütze auf.

Real Madrid: Harvey Elliott will Sergio Ramos nicht treffen

Real lud Elliott nach Spanien ein und führte ihn auf dem Trainingsgelände herum und zeigte ihm das Estadio Santiago Bernabéu. Ganz nach Plan verlief die ganze Sache laut einem Bericht von The Athletic aber nicht. "Als sie das an der Wand hängende Trikot von Sergio Ramos erreichten, bot Real in seiner Charmeoffensive an, den talentierten Teenager mit seinem langjährigen Kapitän zusammenzubringen", heißt es darin.

Mit der Reaktion von Elliott hat wohl niemand gerechnet, sagte der Umworbene doch: "Nein, schon gut, danke. Ich mag ihn nicht, nachdem was er Mo Salah angetan hat." Nicht nur wegen dieser Aussage war es dann wenig überraschend, dass Elliott ein Angebot des FC Liverpool annahm und Real Madrid eine Absage erteilte.

Beim Team von Trainer Jürgen Klopp hat sich Elliott inzwischen zu einem wichtigen Spieler entwickelt. In dieser Saison machte er bisher wettbewerbsübergreifend 36 Spiele, in denen er fünf Tore erzielte.

© getty

Harvey Elliott verliert zweimal gegen Real Madrid

In der vergangenen Saison erreichte er mit den Reds das Finale der Champions League. Wieder hieß der Gegner Real Madrid und wieder gewannen die Königlichen. Elliott, der im Stade de France nicht zum Einsatz kam, sah die Partie im Vorfeld als eine persönliche Chance auf Wiedergutmachung an. "Für mich ist es meine eigene Rache. Ich möchte die Verärgerung und Enttäuschung als Fan mitnehmen und sicherstellen, dass ich es am Wochenende wieder gut mache, wenn ich gebraucht werde", sagte er.

Jetzt treffen Liverpool und Real in der Champions League erneut aufeinander. Nach dem 5:2-Auswärtssieg des Titelverteidigers vor einer Woche im Achtelfinalhinspiel - Elliott wurde in der 85. Minute eingewechselt - wird der Mittelfeldspieler wohl erneut nicht Rache nehmen können.