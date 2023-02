Real Madrid gegen Atlético Madrid im Liveticker

Real Madrid trifft am 23. Spieltag von La Liga im Stadtderby auf Atlético Madrid. Die Königlichen peilen den wettbewerbsübergreifend sechsten Sieg in Serie an. Der ist auch zwingend notwendig, weil der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona bereits acht Zähler beträgt. Hier könnt Ihr die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER verfolgen.

Real Madrid vs. Atletico Madrid im LIVETICKER

La Liga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen