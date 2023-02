FC Barcelona: Manchester United zeigt wohl Interesse an Ansu Fati

Ansu Fati soll das Interesse von Manchester United geweckt haben. Beim FC Barcelona kommt der Offensivspieler unregelmäßig zum Einsatz.

Manchester United ist sehr daran interessiert, sich die Dienste von Youngster Ansu Fati vom FC Barcelona für die nächste Saison zu sichern. Das berichtet spanische Zeitung Sport. Demnach sollen die Red Devils das Interesse Barça bereits mitgeteilt haben, die Katalanen diesem aber keine große Beachtung schenken.

Der 20 Jahre alte Fati muss in dieser Saison beim FC Barcelona nach langwierigen Verletzungen mit einer Rolle als Teilzeitkraft anfreunden - was die Hoffnungen von Manchester United auf einen Wechsel des Offensivspielers bestärken könnte. United will zur kommenden Saison einen Top-Stürmer verpflichten, um seine hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Nach dem Verkauf von Memphis Depay zu Atletico Madrid kann der aus dem eigenen Nachwuchs kommenden Fati beim FC Barcelona allerdings wieder auf längere Einsätze hoffen.

Fati hatte bereits im vergangenen Oktober mit einem Wechsel zu einem anderen Verein gedroht, da er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden ist.

Fati stand in der spanischen Liga bisher in 19 Spielen nur achtmal in der Startformation. Über die vollen 90 Minuten ging er gar nur einmal. Wettbewerbsübergreifend kommt er 30 Einsätze - die wenigsten über die komplette Spielzeit - in denen er sechs Tore erzielte und drei Vorlagen gab.

Der spanische Nationalspieler steht beim FC Barcelona noch bis 2027 unter Vertrag. Dieser beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Ausstiegsklausel wurde bei Fatis' Vertragsverlängerung vor zwei Jahren festgesetzt. Bereits damals soll sein Name auf der Wunschliste von United gestanden haben.