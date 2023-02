FC Barcelona beobachtet offenbar Situation von Marcus Thuram ganz genau

Der FC Barcelona hat offenbar Interesse an Borussia Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram. Wie die Sport berichtet, beobachten die Katalanen die Situation des Vize-Weltmeisters ganz genau.

Thurams Vertrag in Gladbach läuft Ende Juni aus, im Sommer könnte er also ablösefrei zu haben sein. In den vergangenen Wochen wurde der 25-jährige Franzose bereits mit mehreren Topklubs in Verbindung gebracht, allen voran Chelsea, Inter Mailand und Bayern gelten als interessiert.

Was im Rennen um Thuram für Barça sprechen könnte: Sein Vater Lilian spielte bekanntlich von 2006 bis 2008 für die Katalanen und beendete dort seine Karriere. Marcus spielte seinerzeit in Barcelonas Jugendteams - und Thuram senior betonte zuletzt: "Ich will das Beste für meine Kinder. Für Marcus wäre es ein Traum, für Barça zu spielen."

Marcus Thuram spielt seit 2019 in Gladbach, war damals von EA Guingamp zu den Fohlen gewechselt. In der laufenden Saison hat der Angreifer bereits 13 Pflichtspieltore erzielt.