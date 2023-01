Das Finale der Supercopa 2022 bestreiten am heutigen Abend Real Madrid und der FC Barcelona. Den gesamten Clasico verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Supercopa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Real Madrid vs. FC Barcelona! So lautet am Abend das Duell im Finale der Supercopa 2022. Im Clasico geht es auch heute um viel Prestige und um den ersten Pokaltitel der Saison. Welches Team verlässt den Platz in Riad als Sieger?

Vor Beginn: Der Clasico beginnt heute um 20.00 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort des Pokalendspiels dient das König-Fahd-Stadion in Riad, Saudi-Arabien.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des spanischen Supercopa-Finals zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Supercopa heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Fernández - Rüdiger - Militao - Vázquez - Camavinga - Kroos - Valverde - Júnior - Rodrygo - Benzema

Courtois - Fernández - Rüdiger - Militao - Vázquez - Camavinga - Kroos - Valverde - Júnior - Rodrygo - Benzema FC Barcelona: ter Stegen - Alba - Koundé - Araújo - Roberto - de Jong - Pedri - Gavi - Dembélé - Raphinha - Lewandowski

Real Madrid vs. FC Barcelona: Supercopa heute live im TV und Livestream

Sportdigital FUSBALL überträgt das Finale der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Den Clasico seht Ihr dort am Abend live ab 19.55 Uhr. Für die Übertragung des Pokalendspiels zeichnet zudem die BILD verantwortlich. Mit einem BILDplus-Abo seht Ihr die Partie im Livestream.

Das Supercopa-Finale seht Ihr heute ebenfalls live und in voller Länge auf DAZN im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugang zu der Übertragung von Sportdigital FUSSBALL. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

