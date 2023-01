Barcelona-Trainer Xavi entschuldigt sich für Alves-Kommentar: "Lag mit meinen Worten nicht richtig"

Barcelona-Trainer Xavi hat sich für seinen Kommentar rund um die Verhaftung von Ex-Teamkollege Dani Alves entschuldigt.

"Ich möchte etwas klarstellen, was ich gestern gesagt habe", sagte Xavi am Sonntag. "Ich glaube, was ich meinte, wurde missverstanden. Ich war mit meinen Worten nicht energisch genug. Es ist ein ziemlich wichtiges Thema."

Dem Barça-Trainer tue es leid, "dass Dani zu dieser Art von Tat fähig war. Ich bin schockiert. Meine ganze Unterstützung für das Opfer. Gestern lag ich mit meinen Worten nicht richtig, es gab viel Kritik und das verstehe ich."

Noch am Samstag hatte sich Xavi seinen ehemaligen Teamkollegen verteidigt und gesagt, dass der Brasilianer ihm "leid" tue. Alves war am Wochenende aufgrund eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffes einer Frau Ende Dezember in Barcelona verhaftet und in Untersuchungshaft genommen worden.

Alves bestreitet die Vorwürfe, Presseberichten zufolge wird er aber durch Indizien schwer belastet. Neben den Aussagen des mutmaßlichen Opfers sprächen auch die unmittelbar nach der angeblichen Tat angefertigten Untersuchungsergebnisse von Medizinern und die Aufnahmen der Sicherheitskameras des Lokals gegen Alves' Unschuldsbeteuerung.