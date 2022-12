Primera Division: Benzema schießt Real spät zum Sieg

Dank Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid den FC Barcelona mindestens für eine Nacht an der Tabellenspitze abgelöst.

Mit seinem verwandelten Handelfmeter (83.) und einem weiteren Treffer in der 89. Minute bescherte der französische Stürmerstar, der die WM wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, den Königlichen den 2:0 (0:0)-Arbeitssieg bei Aufsteiger Real Valladolid.

Ex-Weltmeister Toni Kroos stand in Reals erstem Pflichtspiel seit dem 10. November über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Sein kongenialer Mittelfeldpartner Luka Modric, der mit Kroatien am 17. Dezember noch das Spiel um Platz drei bei der WM gewonnen hatte, wurde erst nach 88 Minuten eingewechselt.

Valladolid, dessen Mehrheitseigner der frühere Real-Starstürmer Ronaldo ist, beendete die Partie nach der Roten Karte gegen Sergio Leon (82.) wegen Schiedsrichterbeleidigung in Unterzahl.

Der FC Barcelona um Weltfußballer Robert Lewandowski kann an Silvester im Stadtderby gegen Espanyol wieder an die Tabellenspitze in La Liga zurückkehren.