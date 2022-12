Real Madrid offenbar bereit, eine Milliarde Euro für Kylian Mbappé zu zahlen

Real Madrid hat die Last-Minute-Absage von Kylian Mbappé im Sommer offenbar verkraftet und ist nun angeblich bereit, bis zu einer Milliarde Euro für einen Transfer des französischen Superstars zu bezahlen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach soll ein Großteil der Summe auf das künftige Gehalt von Mbappé ausfallen. Ganze 630 Millionen Euro soll der 24-Jährige in vier Jahren verdienen, die Ablösesumme an Paris Saint-Germain liegt dem Bericht zufolge bei 150 Millionen Euro. Weitere 220 Millionen Euro kommen durch Provisionen hinzu.

Um die Zukunft von Mbappé hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder unterschiedliche Berichte gegeben. Angeblich sei der Offensivstar mit der Transferpolitik von PSG nicht zufrieden und habe nicht den Einfluss, der ihm bei seiner Vertragsverlängerung im Mai zugesichert wurde, weshalb er den Klub im Sommer verlassen wolle. Jüngst jedoch berichtete CBS, dass Mbappé doch bleiben wolle.

Der Torschützenkönig der WM in Katar hatte durch seine Vertragsverlängerung in Paris für eine große Überraschung gesorgt, zuvor galt ein Wechsel zu Real als ausgemachte Sache. Allerdings läuft der Kontrakt nicht wie ursprünglich gedacht bis 2025, sondern endet bereits ein Jahr eher. Das dritte Vertragsjahr ist nur eine Option, die von beiden Seiten gezogen werden müsste. Wenn PSG also einen ablösefreien Transfer verhindern möchte, muss der Verkauf im kommenden Sommer erfolgen.

Für Real Madrids Vereinslegende Guti darf die Absage im Frühjahr kein Hindernis sein, sich erneut um Mbappé zu bemühen. "Ich habe ihm sofort verziehen, am Tag, nachdem er Nein gesagt hatte", wird Gut zitiert. Ein Wechsel von Mbappé zu Real sei sowohl für ihn selbst als auch für die spanische Liga wichtig.

"Jemand wie er würde unserer Liga große Stärke verleihen, La Liga muss immer die Besten der Welt haben", sagte Guti. Mbappé wiederum sei "ein Spieler, der für Real gemacht ist, und wenn er das erreichen will, was Messi und Cristiano Ronaldo erreicht haben, muss er bei Real Madrid spielen, denn bei PSG wird er es nicht schaffen", glaubt er.

Mbappé gehört zweifellos aktuell zu den besten Spielern der Welt. Bei der WM in Katar traf er achtmal und gewann den Goldenen Schuh, alleine im Finale gegen Argentinien erzielte er einen Dreierpack. Für PSG kam er bislang in dieser Saison auf 19 Tore in 20 Pflichtspielen.