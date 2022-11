Real Madrid: Carlo Ancelotti liebäugelt mit internem Benzema-Nachfolger

Real Madrid hat mit Karim Benzema derzeit einen Topstürmer, der bald seinen 35. Geburtstag feiert. Trainer Carlo Ancelotti traut Rodrygo perspektivisch eine Rolle als Mittelstürmer zu. Dort habe der Brasilianer "eine großartige Perspektive", sagte der Italiener auf der Pressekonferenz.

Ancelotti sieht Rodrygo "in der Zukunft" im Sturmzentrum. Bislang kommt der Brasilianer bei den Königlichen meistens auf dem Flügel zum Einsatz. Damit sieht Ancelotti im 21-Jährigen offenbar langfristig auch einen potenziellen Nachfolger für Stürmerstar Karim Benzema, der im Dezember 35 Jahre alt wird.

"Rodrygo hat eine großartige Perspektive - mehr als zentraler Stürmer oder Stürmer hinter einem Stürmer anstatt als Flügelstürmer. Der Flügel ist nicht seine beste Position. Ich sehe ihn in der Zukunft mehr als Mittelstürmer", erklärte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Rayo Vallecano (Mo., 21 Uhr live auf DAZN). Dass der Nationalspieler auch als Flügelspieler auflaufen kann, sei "ein Plus von ihm", ergänzte der 63-Jährige.

Benzema steht bei Real noch bis 2023, eine Verlängerung bis 2024 scheint jedoch nur noch eine Frage der Zeit. Dennoch sucht Real perspektivisch einen Nachfolger für den Weltfußballer, weshalb auch Erling Haaland vor seinem Wechsel zu Manchester City ein Thema war und wohl auch in Zukunft noch sein wird. Dass auch auf Rodrygo Verlass wäre, zeigt der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit eindrucksvoll. In 17 Pflichtspielen gelangen ihm bereits sieben Tore und fünf Vorlagen.

Rodrygo kam 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos nach Madrid und hat in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2025.