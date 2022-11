FC Barcelona sucht Piqué-Ersatz: Kommt Athletic Bilbaos Iñigo Martínez bereits im Winter?

Nach dem Rücktritt von Gerard Piqué sucht der FC Barcelona einen neuen Abwehrspieler. Iñigo Martínez könnte deshalb bereits im Winter kommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist nach dem überraschenden Karriereende von Gerard Piqué auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und könnte schon im Winter Iñigo Martínez von Athletic Bilbao verpflichten. Das berichtet Mundo Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Donnerstag gab Piqué überraschend bekannt, dass das Heimspiel Barças am Samstag gegen Almeria sein letzter Auftritt im Camp Nou wird und er seine Schuhe noch während der laufenden Spielzeit an den Nagel hängt.

WAS WURDE GESAGT? "In den vergangenen Wochen haben viele Leute über mich geredet - jetzt rede ich selbst", sagte der 35-Jährige in einem Video auf Social Media. "Ich wollte nie Fußballer werden. Ich wollte Barca-Spieler werden. Was hätte der kleine Gerard wohl gedacht, wenn er gewusst hätte, dass sich alle seine Träume erfüllen werden? Dass er jede denkbare Trophäe gewinnen würde? Dass er Europa- und Weltmeister werden würde?"

Nun habe er sich entschieden, "diese Reise zu einem Ende zu bringen. Ich habe immer gesagt, es werde für mich nach Barca keine andere Mannschaft geben. Und dabei bleibt es."

WIE GEHT ES WEITER? Bilbaos Martínez steht bereits seit einiger Zeit bei Barcelona auf dem Zettel. Dem Bericht der Mundo Deportivo zufolge gibt es zwischen Klub und Spieler bereits eine Einigung über einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer, denn dann läuft der Vertrag des 31-Jährigen aus. Durch den Rücktritt von Piqué könnte ein Transfer im Januar jedoch Thema werden. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass Athletic seinen Abwehrchef aufgrund der Vertragssituation für eine geringe Ablöse ziehen lässt.