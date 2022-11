FC Barcelona: Juan Foyth soll offenbar Barcas neuer Rechtsverteidiger werden

Beim FC Barcelona steht offenbar ein Wintertransfer-Meeting an. Angeblich im Fokus: Villarreals Juan Foyth.

Der FC Barcelona hat offenbar Juan Foyth vom FC Villarreal ins Visier genommen, das berichtet die spanische AS. Demnach will man im Wintertransferfenster einen neuen Rechtsverteidiger an Bord holen und sieht in Foyth den Top-Kandidaten. Dem Bericht zufolge könnte man somit bereits im Januar einen Anlauf bei dem Argentinier starten.

Dem Vernehmen nach steht in den kommenden Tagen zwischen Donnerstag und Samstag ein Treffen zwischen den Barça-Verantwortlichen und Cheftrainer Xavi an. Thema sollen die Transferaktivitäten und potenzielle Neuzugänge im nächsten Januar sein. Laut dem Bericht spielt besonders die Rechtsverteidiger-Position in den Gesprächen eine Rolle.

Im Gespräch mit EFE erklärte Joan Laporta zuletzt, man versuche, einen Weg zu finden, die Regeln der Liga in Sachen Gehaltsobergrenze und anderen Einschränkungen einzuhalten. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Lage schwierig sei. "Wir mussten einige Hebel in Bewegung setzen, nämlich wirtschaftliche Maßnahmen, die den Verein vor dem Ruin bewahrt haben, und jetzt befindet sich der Verein im Aufschwung", sagte der Barca-Präsident und führte aus: "Er ist jetzt gesund, mit prognostizierten Einnahmen von 1,225 Milliarden Euro und einem ebenfalls geplanten Gewinn von 274 Millionen Euro."

Transfers: Was plant Barça schon wieder? Die heißesten Gerüchte! © imago images 1/26 Der FC Barcelona sucht auf dem Transfermarkt wieder einmal nach Verstärkungen – denn trotz zahlreicher (neuer) großer Namen reichte es nicht für das CL-Achtelfinale. In der Liga läuft es bisher jedoch großartig. Doch wie soll das finanziert werden? © imago images 2/26 Im Sommer verschaffte sich Präsident Joan Laporta durch revolutionäre Methoden Geld für die Gegenwart und verbaute sich damit für die Zukunft Handlungsfreiheiten. Darunter waren TV-Rechte, Fanartikel-Geschäfte, sowie Trikot- und Stadionwerbung. © imago images 3/26 Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kommentierte im Juli: "Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt." © imago images 4/26 Mit einigen Verkäufen können nun auch Wintertransfers gelingen, zum Beispiel von Memphis Depay und Frenkie de Jong. Oder Präsident Joan Laporta verschafft Barça erneut millionenschwere Kredite oder veräußert noch nicht vorhandene Einnahmen der Zukunft. © imago images 5/26 Ein Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger und ein Sechser sollen nun also im Wintertransferfenster kommen, das in Spanien am 2. Januar öffnet und am 31. Januar schließt. Geschäftsführer Mateu Alemany wolle sich auf ablösefreie Spieler konzentrieren. © imago images 6/26 Zunächst zur Position des RECHTSVERTEIDIGERS. Der eigentliche Stammspieler Sergi Roberto fällt aktuell mit einer Schulterverletzung aus. Mit seinem Ersatz Hector Bellerin ist Trainer Xavi nicht zufrieden, auch Aushilfe Jules Koundé fehlt verletzt. © imago images 7/26 THOMAS MEUNIER vom BVB soll sich bereits zum Ende des Sommer-Transferfensters mit dem FC Barcelona einig gewesen sein und der Borussia seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben – dieser wurde jedoch laut Mundo Deportivo (vorerst) abgelehnt. © imago images 8/26 ARNAU MARTINEZ, 19 Jahre alt und aktuell bei Girona unterwegs, wurde einst in La Masia ausgebildet. Cardena SER sagte er: "Eines Tages nach Barcelona zurückzukehren wäre ein Traum für mich.“ © imago images 9/26 Auch JUAN FOYTH ist in La Liga aktiv, beim FC Villarreal. Im Sommer stand er mit den Katalanen bereits in Kontakt, verletzte sich dann jedoch am linken Knie. Nun ist der Argentinier wieder zurück – und erneut ein Thema in Barcelona? © imago images 10/26 DIOGO DALOT war einer der heißesten Kandidaten auf die Verpflichtung. Bei Manchester United und Trainer Eric ten Haag ist der Portugiese nun jedoch absolut gesetzt und sagte: "Ich liebe es, für Manchester United zu spielen.“ © imago images 11/26 Ein INNENVERTEIDIGER wird wohl auch gefragt sein, nach dem plötzlichen Rücktritt von Gerard Piqué mitten in der Saison. Aktuell verletzt fehlen Ronald Araujo und Jules Koundé, so stehen nur Andreas Christensen und Eric Garcia zur Verfügung. © imago images 12/26 Hier wurde in der Öffentlichkeit nur über INIGO MARTINEZ diskutiert, dessen Wechsel zudem nur Sinn ergibt, sollte einer der vier Innenverteidiger auch im neuen Jahr fehlen. Im Sommer 2023 wäre der Spanier von Atletico Bilbao sogar ablösefrei zu holen. © imago images 13/26 Im defensiven Mittelfeld herrscht nach wie vor Kapitän Sergio Busquets, der mittlerweile 34 Jahre alt ist. Sein eigentlicher Ersatz, Neuzugang Franck Kessié, kommt bisher nur selten zum Zug. Langfristig braucht Barça einen zweiten Ersatz für Busquets. © imago images 14/26 Das könnte zum Beispiel ILKAY GÜNDOGAN werden, denn sein Kontrakt bei Manchester City, wo der Deutsche seit 2016 spielt, läuft im Sommer 2023 aus. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte das Interesse der Blaugrana bereits. © imago images 15/26 2016 verriet Gündogan bei SportArena Plus: "Ich stand sehr kurz davor, bei Barcelona zu unterschreiben, aber am Ende hat es nicht geklappt." © imago images 16/26 Auch der Vertrag von Premier-League-Superstar NGOLO KANTÉ läuft nur noch bis zum kommenden Sommer beim FC Chelsea. Vieles deutet darauf hin, dass der Weltmeister von 2018, der die WM 2022 aufgrund einer Verletzung verpasst, wechseln möchte. © imago images 17/26 RANI KHEDIRA zum FC Barcelona – dieses wilde Transfergerücht tauchte vor Kurzem auf. Sky berichtete, dass dieser Wechsel auszuschließen sei. Auf dem Niveau von Gündogan und Kanté befindet sich Khedira selbstverständlich nicht. © imago images 18/26 "Ich habe es auch gelesen, aber nichts persönlich davon gehört. Ich bin bei einem sehr geilen Verein. Ich fühle mich sehr wohl hier." Mit seinem Bruder und Weltmeister Sami wolle er sich während der WM-Pause Gedanken machen, sagte er zu DAZN. © imago images 19/26 Auch auf den FLÜGELN schauen sich die Katalanen um, obwohl diese aktuell gut besetzt sind. Links mit Ansu Fati und Ferran Torres, rechts mit Ousmane Dembélé und Raphinha. © imago images 20/26 BERNARDO SILVA interessiert Barca schon lange, seine Fähigkeiten sprechen vor allem Trainer Xavi an. Das Problem: Silva ist einer der besten und wertvollsten Offensivspieler der Welt – auch, weil er zentral wie rechts spielen kann. © imago images 21/26 City-Trainer Pep Guardiola bestätigte schon im Sommer: "Wir wollen Bernardo Silva bei uns haben, aber ich möchte nicht, dass hier jemand unglücklich ist. (…) Es stimmt, dass Bernardo Silva den FC Barcelona sehr mag." © imago images 22/26 MARCO ASENSIO, von Real Madrid zum Erzrivalen FC Barcelona? Laut RAC1 hat er bereits einen Vorvertrag unterschrieben! Doch auch dieser Transfer bezieht sich auf das kommende Sommer-Transferfenster. © imago images 23/26 Denn dann endet Asensios Vertrag in Madrid, womit er genau in das Beuteschema der zum Sparen gezwungenen Katalanen passt. © imago images 24/26 LIONEL MESSI und der FC Barcelona, eine Geschichte mit Happy End? 2021 musste DIE Barca-Legende bekanntlich gehen, weil der Verein kein Geld mehr hatte, um sein Gehalt zu finanzieren. © imago images 25/26 In Paris läuft der Kontrakt des siebenmaligen Weltfußballs 2023 aus und eine Rückkehr scheint nicht unrealistisch. Präsident Laporta sagte: "Ich bin mir sicher, dass wir etwas tun werden, um den besten Spieler in der Geschichte anzuerkennen." © imago images 26/26 FAZIT: Bleibt abzuwarten, welche finanziellen Möglichkeiten die Blaugrana auch in der Winterpause wieder aus dem Hut zaubern oder doch eigene Spieler verkaufen. Wahrscheinlich sein könnten Vorverträge mit Spielern, die im Sommer ablösefrei kommen.

Barca: Laporta deutet Transferverbot an

Mit Blick auf die möglichen Wintertransfers stellte er jedoch klar: "Trotzdem können wir nach den Regeln des Financial Fair Play der spanischen Liga im Januar niemanden verpflichten. Wir und einige andere spanische Vereine versuchen, die Liga davon zu überzeugen, flexibler zu sein und uns andere Arten von Interpretationen zu erlauben, die Barcelona helfen können, sich weiter zu verstärken."

Ein Transfer von Juan Foyth dürfte im Januar daher nur schwer realisierbar sein. Der 24-Jährige steht beim FC Villarreal noch bis 2026 unter Vertrag und sein Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro. Aufgrund von Verletzungsproblemen kommt der argentinische Nationalspieler in der laufenden Spielzeit bisher nur auf 314 Einsatzminuten, in denen er zwei Assists verzeichnen konnte.