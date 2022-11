FC Barcelona: Gerard Piqué beleidigte den Schiedsrichter

Gerard Piqué vom FC Barcelona bringt sich selbst um seinen letztmöglichen Einsatz. In Osasuna beleidigt er den Schiedsrichter übel.



Gerard Piqué vom FC Barcelona sah in der Halbzeitpause des LaLiga-Spiels bei CA Osasuna von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano die Rote Karte. Piqué, der sein letztes Spiel für Barça bis dahin von der Ersatzbank aus verfolgt hatte, bedrängte und beleidigte er den Unparteiischen beim Gang in die Pause bedrängt. Mehrere spanische Medien veröffentlichten den Bericht des Schiedsrichters, in dem Piqués Wortlaut auftaucht.

Der Weltmeister von 2010 schimpfte laut des Berichts: "Hast Du die Ecke gesehen, die gegen uns gegeben wurde? Du bist der Schiedsrichter, der uns mit Abstand am meisten gef***** hat. Es ist eine verf***** Schande. F*** deine Mutter."

Piqué regte sich über einige aus seiner Sicht grobe Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns auf. So bekam Osasuna einen Eckball zugesprochen, obwohl das Spielgerät offensichtlich nicht zuletzt von einem Barcelona-Spieler berührt worden war. Nach dieser Ecke erzielte Osasuna ein Tor, und es gab weitere Proteste wegen eines Fouls, das Barcelona an Marcos Alonso begangen haben soll. Zudem wurde Robert Lewandowski mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Nach dem Spiel zeigte sich Piqué gutgelaunt, was ein gemeinsames Foto auf Twitter mit Robert Lewandowski beweist. Beide hatten gut lachen, gewann Barcelona doch noch mit 2:1. Piqué war es scheinbar egal, dass er im letzten Spiel seiner Karriere für den FC Barcelona nicht zum Einsatz kam. Trainer Xavi hätte ihn in der zweiten Halbzeit eingewechselt. "Er war die erste Option, die ich ziehen wollte", sagte Xavi zu Mundo Deportivo.