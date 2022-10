FC Barcelona: Trainer vom FC Andorra flirtet mit Gerard Piqué

Spielt Gerard Piqué etwa bald für den Klub, der ihm selbst gehört? Eder Sarabia, Trainer des spanischen Zweitligisten FC Andorra, hätte den Innenverteidiger jedenfalls liebend gern in seiner Mannschaft.

Er sagte bei El Larguero: "Piqué holen? Das täte ich mit geschlossenen Augen."

"Wir haben ihn zuletzt in der Champions League und gegen Mallorca gesehen. Er mag im Moment weniger spielen, aber er hat noch ein paar Jahre in der Elite in sich", führte Sarabia über den 35 Jahre alten Abwehrspieler aus.

Sarabia kennt Piqué dabei im doppelten Sinne bestens. Er war vor seinem Engagement in Andorra Co-Trainer bei Barça und arbeitete dort mit dem Weltmeister von 2010 zusammen. Beim FC Andorra ist Piqué sein Chef, denn ihm und seiner Kosmos-Holding gehört der Verein, den er perspektivisch in die Champions League führen möchte.

Piqué ist bei den Blaugrana aktuell in der Tat kein Stammspieler mehr, auch wenn er zuletzt ein paar Einsatzminuten von Trainer Xavi bekam. Weil der langjährige Nationalspieler zu den absoluten Spitzenverdienern im Barça-Kader zählt, wird immer wieder über einen vorzeitigen Abgang spekuliert. Piqués Vertrag läuft noch bis 2024.