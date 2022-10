Ärger mit Barcelona-Coach Xavi: Frenkie de Jong wohl schwer enttäuscht von seiner Situation

Frenkie de Jong hadert mit seiner aktuellen Situation beim FC Barcelona. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach ist der Niederländer schwer enttäuscht von Trainer Xavi, der ihn in dieser Saison in den wichtigen Spielen nicht von Anfang an einsetzt.

De Jong sei verärgert und angewidert, dass er in den Champions-League-Duellen mit Inter und dem FC Bayern sowie dem Liga-Spiel gegen Sevilla auf der Bank hatte Platz nehmen müssen. Xavi hatte deutlich gemacht, dass aktuell das für ihn optimale Dreier-Mittelfeld aus Busquets, Gavi und Pedri besteht.

Im Sommer wollte Barça de Jong an Manchester United verkaufen, doch der Mittelfeldspieler entschied sich gegen einen Wechsel. Er wollte bei den Katalanen eine wichtige Rolle spielen, doch diese ist nun zu einer Nebenrolle geworden. Bei der Verbannung auf die Bank könnte es sich um eine Maßnahme des Klubs handeln, um de Jong doch noch zu einem Abschied - womöglich dann im kommenden Sommer - zu bewegen.

Dem Bericht zufolge besteht der Kontakt zwischen Man United und den Vertretern von de Jong weiterhin. Die Red Devils sollen immer noch am 25-Jährigen interessiert sein, bei denen mit Erik ten Hag ein großer Fan de Jongs auf der Trainerbank sitzt.