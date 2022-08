Robert Lewandowski zittert um Einstand: FC Barcelona vor dem Ligastart im Chaos

Beim FC Barcelona sollte mit der Verpflichtung von Weltfußballer Robert Lewandowski alles besser werden. Doch vor dem Ligastart herrscht Chaos.

Mes que un club? Mehr als ein Klub? Schon lange nicht mehr! Robert Lewandowski ist für den Ligastart in Spanien am Samstag noch immer nicht registriert. Es ist beim einst so stolzen FC Barcelona von Verleumdung und Erpressung die Rede. Und die Fußball-Welt fragt sich schon lange, wie der Traditionsverein bei mehr als einer Milliarde Euro Schulden überhaupt neue Stars verpflichten konnte.

Eigentlich wollte Barca mit dem Weltfußballer Lewandowski nach sportlich durchwachsenen Jahren eine neue Ära einleiten und den Erzrivalen Real Madrid vom Thron stoßen - doch vor dem Auftakt gegen Rayo Vallecano herrscht das blanke Chaos. In den letzten Wochen verscherbelten die Katalanen ihr Tafelsilber, um solvent zu sein.

Dabei hatte sich Lewandowski so viel von seinem Wechsel von Bayern München nach Spanien versprochen. Er sei "der perfekte nächste Schritt in meinem Leben und meiner Karriere", sagte der Torjäger. Bei der Vorstellung hatte Präsident Joan Laporta von einem "historischen Tag" für Barca geschwärmt.

Und jetzt? Zittern Trainer Xavi und die Fans weiter um die simple Registrierung für Lewandowski, die Zugänge Raphina (Leeds), Jules Kounde (Sevilla), Franck Kessie (Milan) und Andreas Christensen (Chelsea) sowie für Ousmane Dembele und Sergi Roberto. Deren Verträge waren verlängert worden. Für die Spielberechtigung muss der klamme Klub den Gehaltsetat ausgleichen, um die Auflagen von LaLiga zu erfüllen.

Zwei Mega-Flops sind Topverdiener! Die Gehälter der Barca-Stars © imago images 1/33 Jules Kounde ist der nächste Top-Transfer des FC Barcelona. Der Verteidiger steigt gleich sehr weit oben in der Gehaltsstruktur der Katalanen ein. Doch wie sieht diese eigentlich aus? © imago images 2/33 FC Barcelona Latest News hat eine Liste mit den Brutto-Gehältern der Katalanen erstellt. Eine kleine Überraschung: Robert Lewandowski springt nicht auf Platz 1! Wir zeigen Euch die komplette Liste. 3/33 Platz 31 – GAVI: 2.612 Euro Wochengehalt | 135.874 Euro Jahresgehalt © imago images 4/33 Platz 30 – ALEJANDRO BALDE: 4.156 Euro Wochengehalt | 216.163 Euro Jahresgehalt © imago images 5/33 Platz 29 – MOUSSA WAGUE: 10.570 Euro Wochengehalt | 549.673 Euro Jahresgehalt © imago images 6/33 Platz 28 – NICO: 11.877 Euro Wochengehalt | 617.610 Euro Jahresgehalt © imago images 7/33 Platz 27 – INAKI PENA: 14.252 Euro Wochengehalt | 741.132 Euro Jahresgehalt © imago images 8/33 Platz 26 – ALEX COLLADO: 17.815 Euro Wochengehalt | 926.415 Euro Jahresgehalt © imago images 9/33 Platz 25 – OSCAR MINGUEZA: 22.566 Euro Wochengehalt | 1.173.459 Euro Jahresgehalt © imago images 10/33 Platz 24 – LUUK DE JONG: 29.692 Euro Wochengehalt | 1.544.025 Euro Jahresgehalt © imago images 11/33 Platz 23 – PEDRI: 38.006 Euro Wochengehalt | 1.976.352 Euro Jahresgehalt © imago images 12/33 Platz 22 – RONALD ARAUJO: 41.569 Euro Wochengehalt | 2.161.635 Euro Jahresgehalt © imago images 13/33 Platz 21 – ERIC GARCIA: 60.573 Euro Wochengehalt | 3.149.812 Euro Jahresgehalt © imago images 14/33 Platz 20 – SERGINO DEST: 76.013 Euro Wochengehalt | 3.952.705 Euro Jahresgehalt © imago images 15/33 Platz 18 – MARTIN BRAITHWAITE: 116.395 Euro Wochengehalt | 6.052.580 Euro Jahresgehalt © imago images 16/33 Platz 18 – NETO: 116.395 Euro Wochengehalt | 6.052.580 Euro Jahresgehalt © imago images 17/33 Platz 17 – GERARD PIQUE: 122.334 Euro Wochengehalt | 6.361.385 Euro Jahresgehalt © imago images 18/33 Platz 16 – FERRAN TORRES: 130.648 Euro Wochengehalt | 6.793.712 Euro Jahresgehalt 19/33 Platz 15 – MARC-ANDRE TER STEGEN: 167.467 Euro Wochengehalt | 8.708.303 Euro Jahresgehalt © imago images 20/33 Platz 14 – MEMPHIS DEPAY: 187.658 Euro Wochengehalt | 9.758.241 Euro Jahresgehalt © imago images 21/33 Platz 13 – SERGI ROBERTO: 194.784 Euro Wochengehalt | 10.128.807 Euro Jahresgehalt © imago images 22/33 Platz 12 – PIERRE-EMERICK AUBEMEYANG: 219.482 Euro Wochengehalt | 11.413.087 Euro Jahresgehalt © imago images 23/33 Platz 10 – RAPHINHA: 239.401 Euro Wochengehalt | 12.448.830 Euro Jahresgehalt © imago images 24/33 Platz 10 – JULES KOUNDE: 239.401 Euro Wochengehalt | 12.448.830 Euro Jahresgehalt © imago images 25/33 Platz 9 – FRANCK KESSIE: 259.319 Euro Wochengehalt | 13.484.572 Euro Jahresgehalt © imago images 26/33 Platz 8 – OUSMANE DEMBELE: 263.340 Euro Wochengehalt | 13.693.712 Euro Jahresgehalt © imago images 27/33 Platz 7 – ANSU FATI: 267.171 Euro Wochengehalt | 13.892.894 Euro Jahresgehalt © imago images 28/33 Platz 6 – MIRALEM PJANIC: 299.154 Euro Wochengehalt | 15.556.058 Euro Jahresgehalt © imago images 29/33 Platz 5 – SAMUEL UMTITI: 312.368 Euro Wochengehalt | 16.243.148 Euro Jahresgehalt © imago images 30/33 Platz 4 – ROBERT LEWANDOWSKI: 359.101 Euro Wochengehalt | 18.673.245 Euro Jahresgehalt © imago images 31/33 Platz 3 – JORDI ALBA: 398.937 Euro Wochengehalt | 20.744.729 Euro Jahresgehalt © imago images 32/33 Platz 2 – SERGIO BUSQUETS: 421.345 Euro Wochengehalt | 21.909.940 Euro Jahresgehalt © imago images 33/33 Platz 1 – FRENKIE DE JONG: 558.665 Euro Wochengehalt | 29.050.589 Euro Jahresgehalt

Lewandowski-Registrierung: "Er würde der Erste sein"

Er mache sich "keine Sorgen", er denke, "dass alles auf dem richtigen Weg ist", meinte Lewandowski. Immerhin genießt er bei den Verantwortlichen Vorrang. "Falls wir nur einen registrieren könnten", so Laporta, "würde Robert der Erste sein."

Doch die Situation ist verfahren - im Mittelpunkt einer Schlammschlacht steht Frenkie de Jong. Den will Barca von der Gehaltsliste streichen, doch der 25-Jährige will nicht wechseln.

Zuletzt erhöhte Barcelona den Druck auf de Jong wohl immer weiter. Der Klub soll sogar mit rechtlichen Schritten gedroht haben, um den Mittelfeldspieler mindestens von einem Gehaltsverzicht zu "überzeugen". Die Stimmung ist äußerst angespannt: De Jong wurde bei der Abfahrt vom Training von Fans beschimpft. Der Spieler wiederum wirft Barca angeblich eine "Verleumdungskampagne" und "Erpressung" vor.

Barca und der waghalsige Vorgriff auf die Zukunft

Seit Wochen bestimmt Barcelona die Schlagzeilen. Selbst Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich seine Gedanken gemacht. "Das ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will", sagte er. Laporta, der von einer Wiederholung der goldenen Ära mit Pep Guardiola und Lionel Messi träumt, konterte: "Es ist wahr, dass wir uns in einer unheilvollen Situation befanden, aber wir sind zurück."

Zurück? Bei 1,35 Milliarden Euro Schulden gelang dies nur mit einem waghalsigen Vorgriff auf die Zukunft. Der US-Investor Sixth Street zahlt für zehn Prozent der Einnahmen aus den Liga-TV-Rechten der kommenden 25 Jahre 207,5 Millionen. Weitere 15 Prozent sollen mehr als 300 Millionen einbringen, 49,99 Prozent der "Barca Licensing&Merchandising" zudem 200 bis 300 Millionen.

Am Freitag bestätigte der Klub den Verkauf von weiteren 24,5 Prozent an "Barca Studios", der hauseigenen Content-Schmiede für audiovisuelle Projekte, für 100 Millionen. Diese Einnahmen sollen dabei helfen, die fehlenden Spieler zu registrieren.

Das wirft Fragen auf. "Wie man liest, hat Barcelona unter anderem seine TV-Rechte verkauft und kann es sich offensichtlich leisten", sagte Gennaro Gattuso, neuer Trainer des FC Valencia, dem kicker. Er arbeite zwar nicht für den Ligavorstand, "doch ja, es fällt schwer, sich das alles zu erklären, und so geht es sicher einigen". In der Tat.