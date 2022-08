FC Barcelona will Marcos Alonso wohl weiterhin verpflichten

Der FC Barcelona hat trotz zuletzt guter Leistungen von Nachwuchsspieler Álex Balde offenbar weiterhin Interesse an einer Verpflichtung von Marcos Alonso. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Um den Linksverteidiger des FC Chelsea war es zuletzt ruhig geworden, obwohl sich Barça und der 31-Jährige bereits vor Wochen geeinigt haben sollen.

Seither ist allerdings nicht mehr viel passiert, am Donnerstag schließt bekanntlich das Transferfenster. Dem Bericht zufolge hat Barça-Präsident Joan Laporta nun aber Alonso persönlich mitgeteilt, dass die Katalanen alles versuchen werden, um den Transfer bis zum Ende der Transferfrist abschließen zu können.

Alonso sollte beim spanischen Topklub den ursprünglichen Plänen zufolge Vereinsikone Jordi Alba entlasten, doch genau dafür hatte sich zuletzt ein anderer Spieler aufgedrängt. Álex Balde stand zuletzt zweimal in Folge für Alba in der Startelf und überzeugte mit guten Leistungen. Der 18-Jährige hat sich in der Hierarchie im Kader nach oben gearbeitet und soll diese Stellung auch bei einem Alonso-Transfer nicht verlieren.

Denn laut dem Bericht soll Balde auf jeden Fall bleiben und nicht verliehen werden, entsprechende Anfragen habe Barça bereits abgelehnt. Stattdessen würde sich der Klub nun angeblich lieber von Alba trennen. Trainer Xavi sei zu der Erkenntnis gelangt, dass der 33-Jährige ersetzbar ist. Der Klub hoffe nun, Alba von einem Abgang überzeugen zu können, auch damit dieser seine WM-Chancen wahren kann. In Barcelona selbst, so scheint es, kann er nicht mehr mit viel Spielzeit rechnen.