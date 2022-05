Karim Benzema hat in Spielen von Real Madrid schon seit geraumer Zeit einen Verband um die rechte Hand gewickelt. SPOX weiß, warum das so ist und klärt in diesem Artikel darüber auf.

Drei Tore gegen Paris Saint-Germain, vier Tore gegen den FC Chelsea, drei Tore gegen Manchester City: Mit seiner spektakulären K.o.-Phase in der Champions League ist Karim Benzema in aller Munde und wohl zweifellos der Top-Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or 2022. Im Trikot von Real Madrid steht der 34-jährige Franzose in der laufenden Saison insgesamt bei 43 Erfolgserlebnissen auf 43 Einsätzen - spektakulär.

Spätestens dann, wenn Benzema seine Treffer bejubelt, fällt einem auf: Er trägt an der rechten Hand einen Verband. Wenn man noch genauer hinsieht, dann sind es sein kleiner Finger und der Ringfinger, die in Partien stets nochmals speziell bandagiert sind. Ansonsten ist noch der Handrücken sowie der Bereich um das Handgelenk herum mit dem Tape gewickelt.

Aber warum ist das denn überhaupt so? Warum spielt Karim Benzema mit bandagierter Hand? SPOX erklärt das im Folgenden.

© getty Die Bandage stört Karim Benzema nicht dabei, Top-Leistungen zu zeigen.

Real Madrid: Warum spielt Karim Benzema mit bandagierter Hand?

Rückblick: Es ist der 13. Januar 2019 und Benzema tritt mit den Königlichen in der Primera Division auswärts in Sevilla gegen Real Betis an. Dabei nähert sich in der ersten Halbzeit dem Tor an, will Verteidiger Marc Bartra im gegnerischen Strafraum ausspielen. Das gelingt aber nicht so recht.

Stattdessen kann der Ex-Abwehrspieler von Borussia Dortmund das runde Leder klären, während Benzema ins Stolpern gerät, zu Boden gerät und sich dabei so unglücklich mit den Händen auf dem Boden abstützt, dass er in der rechten Hand eine Fraktur des kleinen Fingers erleidet.

Der Stürmer-Star wurde daher zur Pause ausgewechselt und fiel für die nächste Begegnung von Real - im spanischen Pokal - aus. Zur nächsten Herausforderung in der Liga wirkte die Nummer 9 aber wieder normal mit, von da an aber eben mit dem besagten Verband an der Hand. In Trainingseinheiten oder beim Aufwärmen hat Benzema diesen nicht um, in Spielen dann aber seitdem immer.

Durch den Sturz und die Fraktur ist der betroffene Finger bis heute gekrümmt. Benzema hat einen richtigen operativen Eingriff immer noch nicht vornehmen lassen, um den Finger wieder vollständig zu begradigen und die Bandage nicht mehr zu benötigen. Ein zweiter Vorfall machte die Sache nicht besser.

Karim Benzema wäre die Ausfallzeit mit richtiger Hand-Operation zu lange

Im September 2021 wurde der Nationalspieler bei einer Pressekonferenz von Real vor einem Champions-League-Spiel damit konfrontiert, dabei teilte er mit: "Anfangs habe ich mich operieren lassen. Wenn du eine Operation machst, musst du eigentlich zwei Monate pausieren. Ich wollte aber weitermachen, erlitt dann wieder Schmerzen. Ich habe jetzt keine Zeit, um zu pausieren und eine weitere Operation zu machen. Deswegen spiele ich mit dem Verband."

Ballon d'Or Power Ranking: Robert Lewandowski vom Treppchen verdrängt © getty 1/22 Der Ballon d'Or gilt als die größte individuelle Auszeichnung im Fußball. Seine Vergabe wird stets kontrovers diskutiert. Wie könnte die Wahl Stand jetzt aussehen? Das Power Ranking von SPOX und GOAL. © getty 2/22 Ausrichter France Football verkündete im März, dass die Regeln für das Voting beim Ballon d'Or angepasst wurden. Wesentliche Neuerung: Ab sofort geht es um die Leistungen der Spieler innerhalb einer Saison, nicht mehr innerhalb eines Kalenderjahres. © getty 3/22 20. Erling Haaland (Borussia Dortmund, letzte Ausgabe: 20) - 36 Tore, neun Assists: Haaland steht vor seinem letzten Spiel im schwarz-gelben Trikot, alles deutet auf einen Wechsel zu Manchester City hin. © getty 4/22 19. Harry Kane (Tottenham Hotspur, letzte Ausgabe: 19) - 34 Tore, zehn Assists: Obwohl ihm gegen Liverpool kein Tor gelang, war er an Tottenhams wichtigem Treffer an der Anfield Road beteiligt. Englands Kapitän zeigte seine spielerischen Fähigkeiten. © getty 5/22 18. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, letzte Ausgabe: Neueinsteiger) - 25 Tore, neun Assists: Son ist in den Top 20 zurück. Zuletzt schaltet er sich in das Rennen um den Goldenen Schuh der PL ein. Mit den Spurs kämpft er um die CL-Quali. © getty 6/22 17. Ryad Mahrez (Manchester City, letzte Ausgabe: 14) - 29 Tore, zwölf Assists: Mahrez durfte sich dank seines Treffers im Rückspiel des CL-Halbfinals schon wie der City-Held fühlen - doch dann startete Real ein unglaubliches Combeack. © getty 7/22 16. Christopher Nkunku (RB Leipzig, letzte Ausgabe: 13) - 34 Tore, 20 Assists: Das EL-Finale verpasste er mit Leipzig. Der Franzose machte aber vier weitere Tore in der vergangenen Woche - und hat immer noch die Chance auf den Pokal-Gewinn. © getty 8/22 15. Virgil van Dijk (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 15) - vier Tore, 31 Zu-Null-Spiele, gewann den Carabao Cup: Nach seiner Knieverletzung längst wieder Liverpools Abwehrchef. Steht zum dritten Mal in fünf Jahren im CL-Finale. © getty 9/22 14. Thibaut Courtois (Real Madrid, letzte Ausgabe: Neueinsteiger) - 20 Zu-Null-Spiele, gewann LaLiga und die Supercopa: Auf dem Weg ins CL-Finale glänzte er mehrfach mit starken Paraden. © getty 10/22 13. Luis Diaz (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 18) - 23 Tore, neun Assists, gewann den Carabao Cup: Seine Verpflichtung war schon vor dem CL-Halbfinale, als er gegen Villarreal zum Matchwinner avancierte, eine Erfolgsstory. Auch gegen die Spurs traf er. © getty 11/22 12. Thiago (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 12) - zwei Tore, vier Assists, gewann den Carabao Cup: Thiago spielte gegen Villarreal eine seiner schwächsten Halbzeiten der Saison, aber nach der Pause fing er sich und zog die Fäden im Liverpool-Mittelfeld. © getty 12/22 11. Bernardo Silva (Manchester City, letzte Ausgabe: 11) - 13 Tore, neun Assists: Er war der herausragende Spieler von Man City im Santiago Bernabeu gegen Real. Für das Weiterkommen reichte es trotzdem nicht. © getty 13/22 10. Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 10) - zwei Tore, 22 Assists, 23 zu Null-Spiele, gewann den Carabao Cup: Zuletzt wieder mit einer wichtigen Vorlage. Seine Flanke auf Diaz brach den Widerstand von Villarreal endgültig. © getty 14/22 9. Phil Foden (Manchester City, letzte Ausgabe: 9) - 14 Tore, 15 Assists: Beim 5:0-Sieg gegen Newcastle kam er von der Bank und traf. An den weiteren Toren war er ebenfalls beteiligt. © getty 15/22 8. Kevin De Bruyne (Manchester City, letzte Ausgabe: 6) - 16 Tore, 17 Assists: De Bruyne wurde für seinen Auftritt bei Real kritisiert. Dort musste er schon 20 Minuten vor dem Abpfiff runter. Gegen Newcastle war er im Mittelfeld wieder viel präsenter. © getty 16/22 7. Luka Modric (Real Madrid, letzte Ausgabe: 7 - sechs Tore, elf Assists, gewann LaLiga und die Supercopa: Aus seiner Auswechslung gegen City sollte man nicht ableiten, dass er im Finale gegen Liverpool eine Nebenrolle spielt. © getty 17/22 6. Vinicius Junior (Real Madrid, letzte Ausgabe: 8) - 18 Tore, 18 Assists, gewann LaLiga und die Supercopa: Sein Landsmann Rodrygo avancierte im CL-Halbfinale zum Helden, aber auch er war eine Plage für die City-Abwehr. © getty 18/22 5. Kylian Mbappe (PSG, letzte Ausgabe: 4): 44 Tore, 29 Assists, gewann die Ligue 1 und die Nations League: Mbappe sammelt in der Ligue 1 weiterhin munter Torbeteiligungen. Bleibt er in seinem Heimatland? © getty 19/22 4. Robert Lewandowski (FC Bayern, letzte Ausgabe: 3) - 55 Tore, elf Assist, gewann die Bundesliga und den Supercup: Leistete sich für seine Verhältnisse ein schwächeres BL-Finish. Seine Bestmarke wird er verpassen. © getty 20/22 3. Sadio Mane (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 5) - 27 Tore, fünf Assists, gewann den Afrika Cup und den Carabao Cup: Nach einigen Gala-Auftritten werden die Stimmen immer lauter, dass er ein heißer Kandidat auf den Preis ist. © getty 21/22 2. Mohamed Salah (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 2) - 32 Tore, 19 Assists, gewann den Carabao Cup: Er zeigt nicht mehr die guten Leistungen aus der Hinrunde. Die Abstimmenden werden sich aber wohl noch an seine Heldentaten im Herbst erinnern. © getty 22/22 1. Karim Benzema (Real Madrid, letzte Ausgabe: 1) - 46 Tore, 14 Assists, gewann LaLiga, die Nations League und die Supercopa: Erzielte den Siegtreffer gegen City und legte ein weiteres Tor auf. Selbst wenn Real das Finale verliert, ist er der Favorit.

Zu stören scheint es ihn nicht sonderlich, ansonsten könnte er nicht Woche für Woche mit Top-Leistungen glänzen. Eigentlich hätte sich Benzema im Frühjahr 2019 dann aber doch eingehend operieren lassen können, da Real bereits Mitte März sämtliche Titelchancen verspielt hatte. Er verzichtete darauf, wollte dennoch lieber weiterspielen.

Die Sommerpause war dem Routinier folglich mit Blick auf den Start der Vorbereitungsphase wohl zu kurz, 2020 kam dann die Coronavirus-Pandemie, die Unterbrechung des Fußballs, die Fortsetzung der Wettbewerbe im Hochsommer sowie die dann nur ganz kurze Pause bis zum Auftakt der nächsten Spielzeit. 2021 nahm Benzema nach der Vereinssaison dann an der Europameisterschaft teil, zu der er nach über fünf Jahren wieder in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Und so vergingen die Monate und Jahre, ohne dass sich Benzema richtig operieren ließ und seine Bandage mittlerweile fast schon zu seinem Markenzeichen geworden ist. Demnächst könnte er den Eingriff angesichts der Weltmeisterschaft, die erst im November und Dezember ausgetragen wird, theoretisch vornehmen lassen. Ob er das auch tun wird?

Karim Benzema: Steckbrief