FC Barcelona: Dani Alves will für sechs Monate verlängern

Dani Alves möchte über das Saisonende hinaus beim FC Barcelona bleiben. Nach Informationen von SPOX und GOALhat der 39 Jahre alte Brasilianer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, den Barca-Verantwortlichen in den Verhandlungen mitgeteilt, dass er gerne um weitere sechs Monate verlängern möchte.

Diese ungewöhnliche Vertragslaufzeit schwebt dem Nationalspieler (123 Einsätze) vor, weil er unbedingt mit der Selecao an der Winter-WM in Katar teilnehmen möchte.

Alves war im vergangenen Winter ablösefrei zu Barca gewechselt und hatte ein Arbeitspapier bis zum Ende dieser Spielzeit unterschrieben. Der Routinier heuerte für ein Mini-Gehalt rund 100.000 Euro bei seinem langjährigen Klub an.

Ein Bonus von drei Millionen kann sich dazu gesellen, sollte Alves 60 Prozent der Spiele absolvieren. Da sieht es gut aus, denn Alves stand in 16 von 22 Partien auf dem Rasen, Begegnungen aus der Europa League, für die er nicht registriert wurde, fallen raus. Somit steht der Rechtsverteidiger bei 72,2 Prozent der Spiele.

In den Gesprächen um eine Vertragsverlängerung geht es um eine ähnliche Konstellation, in der Alves nur ein geringes Salär plus einen hohen Bonus bekommen soll. Nach der WM-Endrunde dann, so der Plan, würden sich beide Seiten erneut zusammensetzen und eine erneute Verlängerung diskutieren. Da man bei Barca mit seinen Auftritten zufrieden ist, sind Alves' Berater nach Informationen von SPOX und GOAL guter Dinge, dass am Ende eine Einigung zustande kommt.

Dani Alves' Rückkehr zum FC Barcelona ist erfolgreich

In LaLiga hat Alves seit seiner Rückkehr 13 Partien absolviert, nur einmal stand er dabei nicht in der Startelf. In jenen Einsätzen gelangen ihm ein Tor und drei Assists.

Für die brasilianische Nationalmannschaft wurde er zuletzt wieder nominiert und führte Brasilien beim 4:0 gegen Bolivien Ende März als Kapitän aufs Feld.