Real Madrid - Valverde über Kroos: "Als würde er mit den Kindern im Hof spielen"

Federico Valverde hat sich anerkennend über seinen Teamkollegen Toni Kroos geäußert. Außerdem verriet er, welch hohe Bedeutung der Sieg von Real Madrid gegen PSG hat.

In einem Interview mit Cadena Ser sagte Valverde über Kroos, er bewundere "die Ruhe, die er in jedem Spiel hat".

Druck scheint Kroos demnach nicht zu kennen. "Die großen Spiele und die in der Champions League erlebt man aber mit etwas mehr Nervosität und bei ihm scheint es so, als würde er mit ein paar Freunden oder mit den Kindern im Hof spielen."

Ein großes Spiel gewann Real Madrid zuletzt - mit Valverde in der Startelf. Über das 3:1 gegen PSG sagte 23-Jährige: "Es war einzigartig. Es war ein einzigartiges Spiel, das dir für dein ganzes Leben in Erinnerung bleiben wird. Dieses Wappen zu verteidigen, gewonnen zu haben und in die nächste Runde eingezogen sein - für mich ist das ein historischer Tag."