Real Madrid spielt seine Heimspiele üblicherweise mit seinen legendären weißen Trikots. Ausgerechnet beim El Clasico gegen den FC Barcelona treten die Madrilenen jedoch mit schwarzen Trikots an. SPOX liefert Euch den Grund dafür.

Denkt man an den FC Barcelona, fallen einem neben den zahlreichen Erfolgen sofort die Vereinsfarben Rot und Blau ein, ähnlich ist es beim ewigen Rivalen Real Madrid, den man mit der Farbe Weiß assoziiert. Wie diese Farben mit dem Verein verbunden sind, sieht man auch an ihren Trikots, die bereits seit Vereinsgründung in ebendiesen Farben gehalten sind. Rot-Blau gegen Weiß wird es am heutigen Sonntag, den 20. März, wenn sich die beiden Topklubs im Rahmen des El Clasico um 21 Uhr im Santiago Bernabeu (Madrid) begegnen, jedoch nicht geben.

Obwohl Real Madrid zuhause meistens mit den weißen Trikots spielt, ist dies im heutigen Spektakel des 29. Spieltags in der spanischen Primera Division nicht der Fall. Im Folgenden erklärt Euch SPOX den Grund dafür.

El Clasico: Darum spielt Real Madrid heute in schwarzen Trikots gegen den FC Barcelona

Anstelle der traditionellen weißen Trikots werden die Stars der Madrilenen heute mit schwarzen Trikots auflaufen. Dies gaben der Klub und sein Trikot-Hersteller Adidas bekannt. Was ist der Grund dafür? Der Klub Real Madrid wurde am 6. März 120 Jahre alt (Gründungsjahr: 1902). Zur Feier zieht der spanische Tabellenführer deswegen ein Sondertrikot der Adidas-Marke Y3 an.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Y3-Trikot von den Königlichen getragen wird - bereits 2019 im Form des grünen Auswärtstrikots und 2020 in Form des pinken Ausweichtrikots war dies der Fall.

© getty Real Madrid und der FC Barcelona stehen sich heute um 21 Uhr im El Clasico gegenüber.

