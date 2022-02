FC Barcelona: Aubameyang-Transfer fix - kuriose Vertragsoption

Der FC Barcelona hat die Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang offiziell bekanntgegeben. Der 32-Jährige kommt ablösefrei vom FC Arsenal. Bei den Gunners hatte der Gabuner seinen Vertrag am Deadline Day aufgelöst.

Bei Arsenal trug Aubameyang in der Hinrunde noch die Kapitänsbinde. Nach mehreren Disziplinproblemen entschied sich Trainer Mikel Arteta aber, in Zukunft auf ihn zu verzichten. Das Jahresgehalt des Angreifers soll in London 20 Millionen Euro betragen haben, bei Barca muss er sich mit deutlich weniger zufrieden geben.

Die Katalanen haben Aubameyang mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, wobei es die Option auf eine vorzeitige Beendigung des Kontrakts im Sommer 2023 gibt. Die Ausstiegsklausel beträgt 100 Millionen Euro.

Auf Instagram blickte Aubameyang bereits am Dienstag auf die vergangenen vier Jahre bei den Gunners zurück. "Danke, dass ihr London zu meinem Zuhause und dem meiner Familie gemacht habt. Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, und eure Unterstützung hat mir alles bedeutet. Die Chance, Trophäen zu gewinnen und die Ehre, Kapitän dieses Vereins zu sein, werde ich immer in meinem Herzen bewahren", schrieb er.

Außerdem bestritt der Gabuner die Vorwürfe, er sei unprofessionell gewesen. "Ich habe mich immer zu 100 Prozent darauf konzentriert, alles für diesen Verein zu tun, was ich kann."

Es würde außerdem schmerzen, dass er keine richtige Verabschiedung bekommen habe, so Aubameyang. "Ich bin traurig, dass ich in den letzten Wochen nicht die Chance hatte, meinen Teamkollegen zu helfen, aber ich habe nichts als Respekt vor diesem Verein und wünsche allen meinen Jungs und den Fans alles Gute und viele erfolgreiche Jahre in der Zukunft!", ergänzte er.