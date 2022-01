Wechsel zu Barca bahnt sich an: Pierre-Emerick Aubameyang in Barcelona gelandet

Bei Arsenal in Ungnade gefallen, bald neuer Hoffnungsträger bei Barca? Pierre-Emerick Aubameyang steht wohl vor einem Wechsel nach Barcelona.

Das könnte einer der Top-Transfers am Deadline Day werden: Wie unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist Pierre-Emerick Aubameyang am Montag in Barcelona gelandet, um eine Leihe vom FC Arsenal zu den Katalanen unter Dach und Fach zu bringen.

Auf Twitter kursierende Bilder vom Flughafen belegen zudem die Ankunft des Stümers in der spanischen Metropole.

Aubameyang soll zunächst bis Saisonende an Barca ausgeliehen werden, laut Romano gibt es bereits eine Einigung mit dem Ex-Dortmunder und auch Arsenal hat das Go gegeben.

Barcelona muss vor einer Finalisierung des Deals aber noch Spieler abgeben, möglicherweise wird daher Ousmane Dembele zum Zünglein an der Waage. Der Franzose steht offenbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain inklusive spektakulärem Tauschgeschäft.

Barca will den ehemaligen Dortmunder schon seit einiger Zeit loswerden. Dembele soll den Verein in jedem Fall verlassen.

Barca-Wechsel? Aubameyang bei Arsenal in Ungnade gefallen

Aubameyang war bei Arsenal Ende Dezember in Ungnade gefallen und suspendiert worden, nachdem er von einer Auslandsreise verspätet zurückgekehrt war. Der 32-Jährige steht bei den Londonern zwar noch bis 2023 unter Vertrag, spielte zuletzt jedoch keine Rolle mehr und hat sein letztes Pflichtspiel Anfang Dezember absolviert.

Aubameyang war im Januar 2018 für knapp 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Arsenal gewechselt. Insgesamt hat der Gabuner für die Engländer in bisher 163 Pflichtspielen 92 Tore erzielt.