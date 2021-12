Primera Division - "A****loch": Luis Suarez flucht nach Auswechslung

Bei Spaniens Meister Atletico Madrid regiert nach der dritten Niederlage in Folge der Frust. Für Schlagzeilen sorgte am Rande des 1:2 beim FC Sevilla am Samstagabend Starstürmer Luis Suarez (34). Der Uruguayer fluchte nach seiner Auswechslung in der 2. Halbzeit heftig.

Aufnahmen des Senders GOL TV zeigen, wie Suarez nach seiner Herausnahme in der 57. Minute wie ein Rohrspatz schimpfte: "A****loch. Immer das Gleiche." An wen die Worte gerichtet waren, ist allerdings nicht bekannt. Anschließend warf Suarez wutentbrannt Teile seiner Ausrüstung weg und schlug die Hände vors Gesicht.

Der Uruguayer durchlebt gerade ein schlimmes Formtief. Er ist mittlerweile seit sieben Partien ohne Treffer. Eine derart lange Durchstrecke hat er seit seinem Wechsel nach Spanien 2014 noch nicht durchgemacht. Sein letztes Spiel über die volle Distanz absolvierte Suarez Ende Oktober in LaLiga gegen Real Sociedad.

Gegen Sevilla musste er für den ehemaligen Herthaner Matheus Cunha weichen. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 1:1, Atletico verlor dank eines späten Treffers von Lucas Ocampos noch und rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab.