"Mir war nicht klar, was dort passierte": Warum Lionel Messi 2006 den CL-Sieg nicht mitfeierte

Lionel Messi hat einst zugegeben, es zutiefst zu bereuen, den CL-Sieg 2006 nicht mitgefeiert zu haben. Aber warum konnte er den Moment nicht genießen?

So sehr er sich auch anstrengte, sich seine Verärgerung nicht ansehen zu lassen: Seinen ersten Erfolg mit dem FC Barcelona auf internationaler Ebene konnte er nicht genießen. Statt mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen zu feiern, dass sie soeben die Champions League gewonnen hatten, saß Lionel Messi auf der Tribüne des Stade de France und hätte alles verfluchen können. "Was für eine Dummheit, mich so zu ärgern", würde er eines Tages auf diesen Moment zurückblicken: "Ich war Teil des Teams, hätte mich mit den anderen freuen sollen. Ich war wohl zu jung, um das zu verstehen."

Nach einem Muskelbündelriss, den er sich im Achtelfinale gegen den FC Chelsea zugezogen hatte, setzte der damals 18-jährige Messi alles daran, um im Finale spielen zu können. Er machte sich Hoffnungen, zumindest auf der Bank zu sitzen, aber ein Einsatz blieb ihm dennoch verwehrt. Sein damalige Trainer Frank Rijkaard berief ihn trotz aller Anstrengungen nicht in den Kader und Messi musste von der Tribüne mitansehen, wie seine Teamkollegen gegen den FC Arsenal einen Rückstand drehten. Durch Tore von Samuel Eto'o (76.) und Juliano Belletti (81.) erklommen sie Europas Thron.

Messi: "Mir war nicht klar, was dort passierte"

Für das Talent aus Barcas Nachwuchsakademie, das in der Gruppenphase ein Tor erzielt und in beiden Spielen gegen Chelsea auf dem Platz gestanden hatte, sei es keine leichte Situation gewesen. "Wir haben die Champions League gewonnen, und ich war mir nicht sicher, ob das noch einmal gelingen würde", erklärte Messi sich zuletzt im Gespräch mit der AS. Damals, im Mai 2006, konnte er schließlich nicht wissen, dass er in seiner Karriere noch dreimal die Champions League holen und zu einem siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinner heranreifen würde.

Vor lauter Enttäuschung darüber, den vielleicht größten Moment seiner Karriere verpasst zu haben, habe ihm damals die nötige Reife gefehlt, die Einladung seiner Teamkollegen anzunehmen und mit ihnen den Pokal in die Höhe zu recken. Eine Entscheidung, die er bis heute bereue: "Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe. Mir war nicht klar, was dort passierte", so Messi, der sich im Rückblick wohl gerne anders verhalten hätte: "Damals habe ich darüber nachgedacht, dass ich nicht mitgespielt habe. Ich war enttäuscht. Ich bedauere diese Episode zutiefst."

Zum Aguero-Abschied: Die Rekordtorjäger der europäischen Topklubs © imago images / getty 1/27 Sergio Aguero musste aufgrund von Herzproblemen bereits mit 33 seine Karriere beenden. Vor allem bei Manchester City glänzte er als bester Torjäger der Vereinsgeschichte. Ein Blick auf die Top-Torschützen in der Geschichte von Europas Spitzenklubs. © getty 2/27 ENGLAND - Manchester City: SERGIO AGUERO - 260 Tore in 390 Spielen zwischen 2011 und 2021. © getty 3/27 FC Chelsea: FRANK LAMPARD - 211 Toren in 648 Spielen zwischen 2001 und 2014. © getty 4/27 Manchester United: WAYNE ROONEY - 253 Tore in 559 Spielen zwischen 2004 und 2017. © getty 5/27 FC Arsenal: THIERRY HENRY - 228 Tore in 376 Spielen zwischen 1999 und 2007. © getty 6/27 FC Liverpool: IAN RUSH - 336 Tore in 648 Spielen zwischen 1980 und 1996. © getty 7/27 Tottenham Hotspur: HARRY KANE - 229 Tore in 356 Spielen seit 2011. © getty 8/27 Leicester City: JAMIE VARDY - 156 Tore in 372 Spielen seit 2012. © getty 9/27 SPANIEN - Real Madrid: CRISTIANO RONALDO - 450 Toren in 438 Spielen zwischen 2009 und 2018. © getty 10/27 FC Barcelona: LIONEL MESSI - 672 Tore in 778 Spielen zwischen 2005 und 2021. © getty 11/27 Atletico Madrid: ANTOINE GRIEZMANN - 140 Tore in 275 Spielen zwischen 2014 und 2019 sowie seit 2021. © getty 12/27 FC Sevilla: FREDERIC KANOUTE - 131 Tore in 284 Spielen zwischen 2005 und 2012. © imago images 13/27 DEUTSCHLAND - FC Bayern München: GERD MÜLLER - 523 Tore in 590 Spielen zwischen 1964 und 1979. © imago images 14/27 Borussia Dortmund: MICHAEL ZORC - 158 Tore in 571 Spielen zwischen 1981 und 1998; MANFRED BURGSMÜLLER - 158 Tore in 252 Spielen zwischen 1976 und 1983. © getty 15/27 RB Leipzig: TIMO WERNER - 95 Tore in 132 Spielen zwischen 2016 und 2020. © imago images 16/27 Bayer Leverkusen: ULF KIRSTEN - 240 Tore in 448 Spielen zwischen 1990 und 2003. © imago images 17/27 Borussia Mönchengladbach: JUPP HEYNCKES - 293 Tore in 409 Spielen zwischen 1964 und 1967 sowie zwischen 1970 und 1978. © getty 18/27 ITALIEN - Juventus Turin: ALESSANDRO DEL PIERO - 290 Tore in 705 Spielen zwischen 1993 und 2012. © imago images 19/27 AC Mailand: GUNNAR NORDAHL - 214 Tore in 262 Spielen zwischen 1949 und 1965. © imago images 20/27 Inter Mailand: GIUSEPPE MEAZZA - 284 Tore in 409 Spielen zwischen 1927 und 1940 und zwischen 1946 und 1947. © getty 21/27 AS Rom: FRANCESCO TOTTI - 207 Tore in 785 Spielen zwischen 1993 und 2017. © getty 22/27 Atalanta Bergamo: CRISTIANO DONI - 112 Tore in 323 Spielen zwischen 2006 und 2012. © getty 23/27 Lazio Rom: CIRO IMMOBILE - 166 Tore in 240 Spielen seit 2016. © getty 24/27 FRANKREICH - Paris Saint-Germain: EDINSON CAVANI - 200 Tore in 301 Spielen zwischen 2013 und 2020. © getty 25/27 Olympique Marseille: JEAN-PIERRE PAPIN - 175 Tore in 266 Spielen 1986 und 1992. © getty 26/27 Olympique Lyon: ALEXANDRE LACAZETTE - 129 Tore in 275 Spielen zwischen 2009 und 2017. © getty 27/27 AS Monaco: RADAMEL FALCAO - 83 Tore in 140 Spielen zwischen 2013 und 2019.

Als es der FC Barcelona in der Saison 2008/09 im Finale mit Manchester United zu tun bekam, wollte Messi die Möglichkeit nutzen, es diesmal besser zu machen. "Ich weiß jetzt, dass ich dieses Endspiel viel mehr genießen muss, weil nur wenige Spieler die Chance bekommen, die Champions League zu gewinnen", sagte er damals im Gespräch mit der UEFA. Und tatsächlich: Am Ende bescherte er dem katalanischen Verein mit seinem Treffer zum 2:0 den dritten CL-Titel seiner Geschichte - und diesmal feierte Messi auch mit seinem Mannschaftskameraden auf dem Rasen des Römer Olympiastadions.