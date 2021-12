Top-Partie in der spanischen Primera Division: Der FC Sevilla und der FC Barcelona holen ihre Begegnung vom 4. Spieltag nach. SPOX klärt auf, wie sich die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Namhaftes Aufeinandertreffen in der spanischen Liga: Der FC Sevilla empfängt am heutigen Dienstag, den 21. Dezember den FC Barcelona im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Anstoß ist dort um 21.30 Uhr.

Dieses Duell wird übrigens nachgeholt, es handelt sich um keinen regulären Termin und um keinen regulären Spieltag, sondern um die vierte Runde der Saison. Ursprünglich war Sevilla gegen Barcelona für den 11. September angesetzt, allerdings fand das Kräftemessen an jenem Wochenende nicht statt.

Grund: Länderspiele in Südamerika, die noch am vorherigen Freitagmorgen bestritten wurden. Eine Verlegung auf Sonntag, den 12. September war nicht möglich, da beide Teams an dem folgenden Dienstag (14. September) bereits ihre Auftaktspiele in der Champions League hatten.

FC Sevilla vs. FC Barcelona, Übertragung: Primera Division heute live im TV und Livestream

Die 90 Minuten zwischen Sevilla und Barca könnt Ihr heute live sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hält bekanntermaßen die Rechte an der Ausstrahlung der Primera Division, geht daher auch heute zu dem Nachholspiel live auf Sendung. David Ploch kommentiert, Experte ist Michael Hofmann.

FC Sevilla vs. FC Barcelona, Übertragung: Primera Division heute im Liveticker

FC Sevilla vs. FC Barcelona, Übertragung: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Sevilla - FC Barcelona

FC Sevilla - FC Barcelona Wettbewerb: Primera Division

Primera Division Spieltag: 4 (Nachholspiel)

4 (Nachholspiel) Datum: 21. Dezember 2021

21. Dezember 2021 Anstoß: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla

Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Primera Division: Aktuelle Tabelle

Anders als man es vermuten könnte, wenn man die spanische Liga nicht so wirklich verfolgt, geht Sevilla als Favorit in das Duell. Die Andalusier, die übrigens erst am Samstag Meister Atletico Madrid Zuhause 2:1 besiegt haben, sind Tabellenzweiter und haben sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid.

Barca dagegen kann von dieser Tabellenregion derzeit nur träumen. Die Katalanen spielen eine erschreckend schwache Saison, sind Siebter und befinden sich damit nicht mal auf einem internationalen Rang. Zehn Punkte trennen die heutigen Gegner.