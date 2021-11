Während des Stadtderbys: Einbruch bei Barca-Wunderkind Fati

Jungstar Ansu Fati vom FC Barcelona ist am Samstagabend Opfer eines Einbruchs geworden. Wie unter anderem die katalanische Tageszeitung La Vanguardia berichtete, brachen mehrere Täter während des Stadtderbys gegen Espanyol (1:0), das der derzeit verletzte 19-Jährige von der Tribüne aus verfolgte, in sein Haus in einem Vorort von Barcelona ein.

Dort verfolgten zum Tatzeitpunkt mehrere Angehörige Fatis das Spiel im Fernsehen, während die Täter im Obergeschoss Bargeld, Schmuck und Uhren entwendeten, ehe sie unerkannt entkommen konnten.

Fati hat inzwischen Anzeige erstattet, der Wert der Beute ist bislang nicht bekannt.