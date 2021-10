Real Madrid: Presse kritisiert Toni Kroos nach Niederlage

Nach der 1:2-Niederlage von Real Madrid bei Espanyol Barcelona haben Toni Kroos und Trainer Carlo Ancelotti Kritik abbekommen.

"Er wirkte unkonzentriert", schrieb ESPN über Kroos "Langsam und mit weniger Einfluss auf das Spiel als sonst", urteilte die As. Und RealTotal nannte das Startelf-Comeback des Weltmeisters von 2014 "maximal mittelmäßig".

Kroos, der in der laufenden Saison bislang lediglich bei der peinlichen 1:2-Niederlage gegen Sheriff Tiraspol in der Champions League nach seiner Einwechslung für 25 Minuten zum Zug kam, wurde in der 62. Minute für Casemiro ausgewechselt.

Auch Coach Ancelotti wurde von den Medien angegangen. "In der ersten Halbzeit herrschte absolutes taktisches Chaos", befand die Marca. Die As meinte derweil, dass "Ancelottis Labyrinth" die Mannschaft verwirre.

Nach acht Spieltagen ist Real in der spanischen Liga mit 17 Zählern Tabellenführer vor den punktgleichen Verfolgern Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian. Von den vergangenen drei Partien gewannen die Königlichen allerdings keine.

