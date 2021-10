Am 10. Spieltag der Primera Division kommt es zum Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Wie Ihr dieses prestigeträchtige Duell live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Jetzt DAZN-Abo sichern und den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live sehen!

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute live im TV, Livestream und Liveticker: Infos, Datum, Spielort

Es ist endlich wieder soweit: Der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid steht wieder an! Das Spiel, die vielleicht berühmteste Rivalität im Profifußball, findet am heutigen Sonntag, den 24. Oktober um 16.15 Uhr, statt. Austragungsort ist das legendäre Camp Nou in Barcelona. Die heutige Begegnung stellt so etwas wie eine Zäsur in diesem Duell dar: Zum ersten Mal seit 2007 findet die Partie ohne die vielleicht besten Spieler der Welt, Lionel Messi und Christiano Ronaldo, statt. Wer kann das prestigeträchtige Duell am heutigen Tag für sich entscheiden?

Seit dem Abgang von Lionel Messi herrscht in Barcelona seit geraumer Zeit Katerstimmung. Neben der prekären sportlichen Situation ranken sich vor allem Diskussionen um den Trainer und die schwierige finanzielle Lage des Vereins. In der Liga befindet sich der FC Barcelona aktuell nur auf Rang sieben.

Mit einem Spiel weniger als die Spitze befindet sich der FC Barcelona jedoch immer noch auf Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen. Hinzu kommen zuletzt zwei Siege: Einem 3:1 in der Liga gegen den FC Valencia folgte unter der Woche ein knapper 1:0 Erfolg gegen Dynamo Kiew in der Champions League. Dort muss der FC Barcelona jedoch um den Einzug in die K.O-Phase bangen. In der Gruppe sind sie aktuell nur Dritter, hinter dem FC Bayern und Benfica Lissabon.

Für Real Madrid läuft es besser. Mit einem Spiel weniger als die Spitze, sind die Königlichen momentan Zweiter in der Tabelle. Hinzu kommt ein überzeugender 5:0-Sieg unter der Woche in der Champions League. Vinicius Junior war für die Madrilenen dabei der herausragende Mann.

Verlassen kann sich Real Madrid auch wieder auf Toni Kroos. Nach überstandener Verletzung stand der Deutsche in der Champions League wieder in der Startelf. In der heutigen Partie wird er auf seinen ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen Marc-Andre ter Stegen treffen. Wer von den beiden Deutschen kann das Feld am heutigen Nachmittag als Sieger verlassen?

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute live im TV und Livestream

Der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird heute im TV und im Livestream auf DAZN gezeigt! Der Streamingdienst besitzt seit geraumer Zeit die Übertragungsrechte für die Primera Division in Deutschland. Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute um 16 Uhr. Tobi Wahnschaffe moderiert das Ganze. Als Kommentatoren sind Jan Platte und DAZN-Experte Sebastian Kneißl im Einsatz. Das Spiel wird um 16.15 Uhr angepfiffen.

Alternativ kann der Clasico heute auch im Livestream verfolgt werden. Auf dem Tablet oder Smartphone kann dabei mit der kostenfreien DAZN-App das Spiel bequem gestreamt werden. Um das heutige Spiel live und vollumfänglich sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches Euch 29,98 Euro spart.

Neben der Primer Division bietet DAZN eine Vielzahl von Sportangeboten. Mit dabei sind die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Boxen, Handball und noch viele Weitere.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Datum: 24. Oktober

24. Oktober Spielbeginn: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Austragungsort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die letzten Begegnungen zwischen den Erzrivalen

Spiel Heim Ergebnis Auswärts La Liga, 30 Spieltag: 10.04.2021 Real Madrid 2:1 FC Barcelona La Liga, 7. Spieltag: 24.10.2020 FC Barcelona 1:3 Real Madrid La Liga, 26. Spieltag: 01.03.2020 Real Madrid 2:0 FC Barcelona La Liga, 10. Spieltag: 18.12.2019 FC Barcelona 0:0 Real Madrid La Liga: 26. Spiletag: 02.03.2019 Real Madrid 0:1 FC Barcelona

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute im Liveticker

Für alle diejenigen, die die Partie zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid nicht live im TV oder im Livestream sehen können, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr keine Sekunde des Spektakels verpasst. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

Primera Division: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag