FC Barcelona vs. Real Madrid im Clasico: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Am Sonntag, den 24. Oktober, ist es endlich wieder so weit: Der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid findet statt. Alle Informationen zum Ort, Termin und der Übertragung im TV und im Livestream fassen wir für Euch in diesem Artikel zusammen.

Der Clasico ist einer der prestigeträchtigsten Spiele der Fußball-Welt. Schon seit Jahrzehnten begeistert das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid die Massen. Am 24. Oktober ist es dann endlich wieder an der Zeit: Im heimischen Camp Nou empfängt Barca den ewigen Rivalen aus Madrid.

Mit dabei sind auch zwei Deutsche: Zum einen Toni Kroos, der nach seiner Verletzung bei Real Madrid wieder fit ist. Beim den Katalanen ist Marc-Andre ter Stegen der andere Deutsche, der bei diesem Spiel eine wichtige Rolle einnehmen kann. Er ist als Torhüter schon seit Jahren ein wichtiger Rückhalt des Teams.

El Clasico 2021 - FC Barcelona vs. Real Madrid: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der diesjährige Clasico markiert so etwas wie eine Zäsur im spanischen Fußball. Denn: Zum ersten Mal seit 2007 findet die Begegnung ohne Lionel Messi und Christiano Ronaldo statt. Christiano Ronaldo verabschiedete sich schon im Jahr 2018 aus Madrid. Im Sommer kehrte auch Lionel Messi seinem Jugendverein den Rücken: Er wechselte zu Paris-Saint Germain.

Seitdem sind beide Teams ein wenig auf der Suche nach sich selbst, gerade Barca macht aufgrund der schwierigen finanzielle Situation harte Zeiten durch. Real präsentierte im Sommer einen neuen, altbekannten Trainer: Carlo Ancelotti. Mit ihm wollen die Königlichen wieder an die glanzvollen Zeiten zwischen 2013 und 2015 anknüpfen. Aktuell befinden sich die Königlichen immerhin in der Liga auf Platz eins der Tabelle, während es in der Champions League ein Debakel gegen Fußballzwerg Sheriff Tiraspol gab.

Schlechter läuft es hingegen beim Erzrivalen aus Barcelona. In der Tabelle stehen die Katalanen aktuell nur auf Platz neun. Hinzu kommen die beiden deutlichen 0:3 Niederlagen in der Champions League gegen den FC Bayern und Benfica Lissabon. Der Stuhl von Trainer Ronald Koeman wackelt also gewaltig. Ein Sieg in diesem Prestigeduell könnte ein wenig Druck in Barcelona entweichen lassen. Auch aus Prestigegründen wäre ein Sieg wichtig. Die letzten drei El Clasicos verlor nämlich der FC Barcelona.

El Clasico 2021 - FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Übertragung im TV und Livestream

Der Klassiker zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ist am Sonntag, den 24. Oktober um 16.15 Uhr exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält exklusiv die Rechte an der Übertragung der Primera Division.

Die Übertragung des Spiels beginnt auf DAZN am 24. Oktober um 16.00. Als Moderator ist an diesem Tag Tobi Wahnschaffe im Einsatz. Das Spiel kommentieren Jan Platte und DAZN-Experte Sebastian Kneißl.

Alternativ kann das Spiel auch in der kostenlosen DAZN-App bequem auf dem Tablet oder dem Smartphone verfolgt werden. Um das komplette Angebot von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das kostet monatlich 14,99 Euro. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo in Höhe von 149,99 Euro an, mit dem Ihr auf das Jahr gesehen 29,89 Euro sparen könnt.

DAZN bietet neben der Primera Division eine Vielzahl weiterer Sporthighlights: Dazu zählen die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA,NFL,NHL,MLB), Tennis, Boxen, Handball und noch viele mehr.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Die wichtigsten Informationen zum Clasico

Datum: 24. Oktober

24. Oktober Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Anpfiff: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Spielort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN

DAZN Wettbewerb: La Liga, 10. Spieltag

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die letzten Begegnungen zwischen den Erzrivalen