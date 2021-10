Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Atletico Mardrid trifft in der Primera Division zum Kracher-Match auf den FC Barcelona. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Primera Division, Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 02.10.2021 um 21:00 Uhr findet im Stadion "Estadio Wanda Metropolitano" das Spiel Atletico gegen Barca statt.

Nach dem etwas glücklichen 2:1-Erfolg gegen die AC Mailand steht für Atlético gleich die nächste Kracher-Begegnung an. In der La Liga konnten Suarez, Griezmann und Co. noch nicht bedingungslos überzeugen. In der Vorwoche gab es beispielsweise eine unnötige 0:1-Pleite gegen Alavés. Mit 14 Zählern belegt Atlético derzeit nur Rang vier und läuft dem Stadtrivalen Real Madrid hinterher. Der FC Barcelona muss sich nach der herben 0:3-Schlappe gegen Benfica Lissabon in der Champions League wieder aufrappeln. Ein derart starker und unbequemer Gegner wie Atlético Madrid kommt dabei natürlich zur Unzeit. Vielleicht ist es für das Team von Ronald Koeman, der gegen Atletico gesperrt fehlt, aber auch mal ganz gut, in einer Außenseiter-Position zu stecken.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Primera Division heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem Atletico Madrid und Barcelona wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich die Übertragungsrechte an den Spielen der Primera Division für weitere fünf Jahre und zeigt in dieser Saison nahezu alle Spiele im Livestream. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem TV-Gerät schauen. Dafür benötigt Ihr lediglich einen Fernseher mit Internetzugang und SmartTV. Ausführlich live verfolgen könnt Ihr bei DAZN neben der Primera Division auch die Serie A, die Ligue 1 und die Champions League. Aus der Bundesliga zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele. All das und viele weitere Highlights aus anderen Sportarten könnt Ihr mit einem Abo zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) live sehen.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Primera Division heute im Liveticker

Das Knaller-Duell zwischen den beiden Topteams der Primera Division könnt Ihr heute auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zur Partie Atletico Madrid vs. Barcelona.

Primera Division, Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Atletico Madrid: Oblak - Savic, Hermoso, Felipe - Trippier, De Paul, Llorente, Koke, Carrasco - Correa, Suarez

FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Araujo, Dest - Busquets, F. De Jong, Pedri, Coutinho - Memphis, L. De Jong

Primera Division, Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Die aktuelle Tabelle