Atletico Madrid: Last-Minute-Tor von Lemar lässt Rojiblancos jubeln

Dank der Treffer von Yannick Carrasco in der 79. und von Thomas Lemar in der neunten Minute der Nachspielzeit retteten dem spanischen Fußballmeister Atletico Madrid ein 2:1 (0:1) bei Espanyol Barcelona. Am Abend ist Real Madrid noch gegen Celta Vigo im Einsatz (21 Uhr im LIVETICKER).

Die Katalanen waren durch Raul de Tomas (40.) in Führung gegangen.

Der Titelverteidiger übernahm mit zehn Punkten zunächst die Tabellenführung in LaLiga.

