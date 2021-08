Real Madrid: Überfall auf Real-Fanshop im Santiago Bernabeu

Real Madrid beklagt einen Einbruch in seinen Haupt-Fanshop im Estadio Santiago Bernabeu. Wie die Polizei am Donnerstagabend spanischen Medien bestätigte, ereignete sich der Diebstahl am frühen Morgen kurz nach sechs Uhr.

Unter der Beute waren demnach mehrere Trikots und andere Merchandise-Artikel, der Gesamtwert der gestohlenen Ware war zunächst nicht bekannt.

Mehrere Täter seien mit einem Wagen in die Fassade des Ladens hinein gefahren, um diese aufzubrechen. Anschließend packten sie Shirts und andere Kleidungsstücke aus dem Geschäft in zwei weitere Autos, die draußen bereit standen. Ein Augenzeuge meldete den Überfall, die Diebe flüchteten jedoch unerkannt.