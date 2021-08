Saul-Wechsel zu Chelsea steht bevor: Atletico Madrid denkt über Pablo Sarabia von PSG als Ersatz nach

Saul Niguez steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Als Ersatz hat Atletico Madrid nun Pablo Sarabia von PSG ins Visier genommen.



Nach Informationen von SPOX und Goal haben die Roijblancos die Franzosen bereits wegen des 29-Jährigen kontaktiert. Medienberichten zufolge wäre Sarabia für 25 Millionen Euro zu haben.

In Madrid soll Sarabia, der in Paris noch bis 2024 unter Vertrag steht, Saul Niguez ersetzen, der kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht. Die Blues prüfen derzeit eine Leihe Sauls (Vertrag bis 2026).

Solange die Zukunft des 26-Jährigen allerdings nicht geklärt ist, will Atleti die Verhandlungen über Sarabia nicht vorantreiben.

Sarabia wechselte im Sommer 2019 vom FC Sevilla für 18 Millionen Euro nach Paris.

In der vergangenen Saison kam er in 37 LIgaspielen auf sieben Tore und vier Assists, konnte sich allerdings nicht in der Startelf etablieren. In den bisherigen drei Partien der laufenden Spielzeit wurde Sarabia zweimal eingewechselt und stand einmal nicht im Kader.